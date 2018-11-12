Так долго ждали! Александр Петров и Кристина Асмус покажут «Гамлета» в Таллинне

Премьера спектакля состоялась в декабре 2013 года. На главную роль был пригашен актер Александр Петров, тогда еще совсем юный и никому не известный. Именно его в главной роли увидел режиссер Валерий Саркисов. Спектакль стал событием театральной Москвы.

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Театральный критик Вера Копылова о спектакле «Гамлет»:

– В «Гамлете» Саркисова все настоящее и без всякого осовременивания — что очень непривычно.

– Свежайший перевод «Гамлета» Андрея Чернова – здесь новая возможность услышать Шекспира живым, понятным, простым и в то же время таким поэтичным и страстным.

– Живая музыка — целый оркестр с самыми необычными инструментами, играющий то бравый марш, то похоронный, а то староанглийские мелодии, напоминающие кельтскую музыку. Костюмы артистов — в меру исторические: артистам в них удобно, и скроены они так, чтобы не устраивать парад средневековых мод, а создать достоверность. Сценическое пространство — ничего лишнего: покрытые средневековыми живописными сюжетами колонны, способные подниматься и опускаться, скрывая под собой, например, труп. Все сделано так, чтобы не мешать артистам — и они работают вволю.

– Александр Петров оказался идеальным Гамлетом. Но не Гамлетом-нюней, которому только бы ныть, страдать и рефлексировать, а Гамлетом — человеком действия, способным оценивать свои и чужие поступки. Тоска по отцу, обида на дядю-короля и мать Гертруду почти поглотила его волю, но восставший из могилы отец рассказал ему план мести — и Гамлет снова воспрял духом...

– Персонаж Петрова весь спектакль непредсказуем, не знаешь, чего от него ждать, и следишь с напряжением.

Актер Александр Петров после школы пошел учиться на экономиста, играл в КВН, участвовал в спектаклях в театре-студии при институте. На одном из театральных фестивалях, на мастер-классах, познакомился с педагогами ГИТИСа и принял решение уехать в Москву. С первой попытки сдал экзамены и был принят на режиссерский факультет.

После окончания ГИТИСа Александр Калягин пригласил актера на работу в труппу театра Et cetera, на сцене которого Александр Петров сыграл одну из ключевых ролей в спектакле «Шейлок». Через некоторое время Александр получил приглашение от Олега Меньшикова о работе в театре Ермоловой и главную роль в «Гамлете».

Широкому зрителю Александр Петров известен по ролям в кино «Притяжение», «Лёд» и в сериалах: «Полицейский с Рублёвки», «Вы все меня бесите», «Метод» и др.

В спектакле заняты актеры, которых зритель также хорошо знает по кинофильмам и сериалам: Кристина Асмус, Борис Миронов, Татьяна Аргунова, Сергей Кемпо, Антон Колесников, Родион Юрин и другие.

Кристина Асмус в спектакле «Гамлет» ФОТО: Промо

История театра начинается в 1925 году, когда выпускники студии при академическом Малом театре организовали передвижной театр. Свои сценические опыты они решили связать с именем великой актрисы Марии Николаевны Ермоловой, на что было дано её благословение.

В 2012 году художественным руководителем Театра им. Ермоловой стал Олег Меньшиков. Новый художественный руководитель, новый директор, новый фирменный стиль, новый репертуар. Все это – обновленный Московский драматический театр имени М.Н.Ермоловой.

Преемственность поколений – это то, чем всегда был силен театр. Главным в творчестве ермоловцев остается самый обычный человек со всеми его слабостями и пороками, с его конфликтами, страданиями и счастьем. Остается то, о чем всегда рассказывал театр: добро и зло, любовь и ненависть, власть и судьба.

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В спектакле принимает участие Духовой оркестр Олега Меньшикова, дирижер – Денис Виноградов.

Продолжительность спектакля 2 часа 50 минут с антрактом.