Театральные записки: об актерской зависти и подлости!

И на что только не готовы пойти артисты, чтобы получить роль, оставаться на плаву, добиться определённого успеха! Многие готовы идти по головам, наплевать на всех и следовать своей цели! Конечно, далеко не все актёры растеряли всю свою честь и совесть, но у многих так и светятся в глазах лишь денежные знаки!

Расскажу парочку случаев из моей актёрской жизни. Начинаем. Первая подлость, с которой столкнулся лично я. К нам в институт пришёл режиссёр Алексей Учитель в поисках молодых талантов для своего нового фильма. Ему выделили аудиторию и позвали старост всех курсов. Старостам поручили собрать резюме и фотографии со всего курса и отвезти на Мосфильм Учителю. Только вот мы узнали об этом случайно. Наш староста утаил от нас приход режиссёра, он ничего ни у кого не собрал и поехал сам. Подло? Ещё как! Но самое интересное, что ему наплевать! Он думал только о себе. Я тогда подумал, как с таким жить, когда тебя ненавидит сразу много людей? Живёт.

Было много похожих историй, я пишу только самые запоминающиеся. Уже на самом выпуске из института, мы показывались в театры. Так получилось, что обзвоном театров занимался я вместе с однокурсницей. Наш курс показался во множество московских театров. У нас был общий показ, отрепетированный и по-моему, весьма неплохой. Каждый из нас показывал свои сильные стороны, а главное, мы были командой, что очень нравилось режиссёрам. Всё было честно. Но звоню я в театр «Ленком», а мне говорят, что мой курс уже показался. Я удивляюсь, но спрашиваю, как так, кто? Мне говорят, что два студента, описывают их и я, конечно, понимаю о ком речь. Эти два «товарища», наплевали на весь курс, показались сами Марку Захарову, после этого он не стал смотреть остальных! Этих он, кстати, не взял. Подло? Я думаю, да!

Поработав в театре, я замечал много мелкой подлости. А о зависти можно говорить часами. Артисты очень завистливы. Когда происходит распределение ролей на новую постановку, иногда это походит на цирк! «Он не сыграет!», «Почему не я?», «Да он столько текста не запомнит!» и в таком духе. Актёры из зависти ходят к режиссёрам втихаря и «стучат» друг на друга, подменяют реквизит, прячут костюмы, бывали случаи, подсыпали слабительное и ещё чего... жуть.

Это я всё к чему? Никогда не понимал завистников. Не умею я так и всё! Хочешь быть лучше? Работай над собой! Вот и весь секрет успеха. Ну даже если ты путём обмана, подлизывания или подлости заполучишь роль или «украдёшь» её у другого артиста, зритель всё видит. Любовь и признание не украсть!