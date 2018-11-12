Поклонники не узнали сильно постаревшего Малфоя из «Гарри Поттера»

Том Фелтон стал сниматься в кино в 13-летнем возрасте. Именно в те времена Том попал на кастинг «Гарри Поттера». На пробах Том честно признался, что не прочитал ни единой страницы из любимой миллионами подростков книжки, к тому же он сильно сомневался, что ему удастся пройти кастинг. Тем не менее, кандидатуру Фелтона утвердили, и уже нельзя на его месте представить другого Драко Малфоя.

К слову, поначалу талантливому Фелтону хотели доверить одну из главных ролей в картине, однако потом было решено, что Том просто идеален в образе злодея. Сам актер в жизни кардинально отличался от своего персонажа, вызывавшего негативные эмоции. Чтобы сыграть как надо, Фелтону пришлось много поработать.

С тех пор прошло много лет, но в памяти многих Том Фелтон все так же остается пакостливым Драко. Актер делал перерыв в актерской карьере, посвящал себя другим делам, однако потом все же вернулся с мир кино. Сейчас Тому 31 году, он едва напоминает того юного Малфоя. Более того, поклонники актера удивились его внешним видом, увидев звезду недавно. По мнению многих, Фелтон заметно постарел и выглядит гораздо старше своих лет.

Том Фелтон ФОТО: Armando Gallo / ZUMAPRESS.com