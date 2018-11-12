Испанка рассказала, чем обернулась для нее поездка в Россию

Мария рассказала, что первые пару недель она жила у знакомых своих знакомых... Эта семейная пара любила каждый вечер устраивать чаепития. Испанка признала, что люди очень радушные. Таких теплых и нежных отношений в семье она не видела давно. По словам испанки, у нее на родине не принято приглашать людей домой, обычно встречаются в ресторанах или кафе, пишет Zen.Yandex.ru.

«В Москве очень много людей, но при этом никто даже не смотрит на тебя. Людям просто нет дела до тебя. Русские при знакомстве держат дистанцию, а так, в принципе, к приезжим иностранцам относятся тепло. В метро люди двигаются быстро и - главное - тихо, странно так...» - рассказывает испанка.

Девушке не хватает тусовок и уютных небольших заведений.

«В Испании с тусовками все просто. Находишь бар, заходишь и отдыхаешь. А вот в Москве надо сначала найти хорошее место, потом добраться до него. Потом окажется, что нет столиков или вообще не пройдешь фейс-контроль. Короче, проблемно», - рассказала испанка.

Марии очень нравится, как в России относятся к дамам

«Русским девушкам вообще повезло. Они как домашние животные. Им не нужно ни за что платить, о них хорошо заботятся, их одевают, обувают, лелеют. А еще я поняла, что девушка - будто трофей для представителей мужского пола. И если у нее нет мужчины, она начинает париться по этому поводу. Меня часто в Москве спрашивают, замужем я или нет. У нас такого и не спросят...» - рассказывает испанка.

Мария призналась, что в РФ все по-другому: ритм жизни, люди, рабочая атмосфера, привычки, традиции.