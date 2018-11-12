Ани Лорак объявила о конце

Последние месяцы Ани Лорак кочевала по стране со своим грандиозным шоу DIVA. В рамках гастролей певица презентовала новую музыкальную композицию "Сон", которую многие слушатели сочли недвусмысленным намеком на проблемы в семейной жизни Ани Лорак.

Наконец шоу подошло к концу. Об этом объявила сама популярная исполнительница. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала видео, сделанное из различных отрывков выступлений в разных городах.

"Вот и подошел к концу наш тур в этом году. Спасибо всем, кто побывал на наших шоу. Это было незабываемо!" – поблагодарила Лорак поклонников. Фанаты не остались в долгу. "Крутая", "Это было круто! Спасибо, Каролина", "Приезжайте к нам на Аляску! Обязательно посетим Ваш концерт", "Спасибо огромное, Вы просто божественны", "Спасибо огромное, что выложили видео с моей любимой песней!!!! Снова с нетерпением ждем в Оренбурге", "Это было самое лучшее шоу", – высказались пользователи Сети.