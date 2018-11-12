Пн, 12.11.2018
Вот список худших стиральных порошков: вызывают аллергию и рак СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Фото: шестилетняя дочь Филиппа Киркорова стала невестой

Фото: шестилетняя дочь Филиппа Киркорова стала невестой

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

SOCHI, RUSSIA - SEPTEMBER 5, 2018: Russian singer Philipp Kirkorov performs as a guest during the 2018 New Wave Song Contest. Vyacheslav Prokofyev/TASS

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Шестилетняя дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория Киркорова приняла участие в показе детской одежды из коллекции дизайнера Галины Юдашкиной Yudashkin Kids. Фотографией Аллы-Виктории певец поделился в своем Instagram-аккаунте.

Девочка вышла на подиум в роли невесты в белом свадебном платье с оборками и букетом цветов в руках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on

«Поздравляю Галочку с таким прекрасным творческим событием в ее жизни и жизни всех юных принцесс, которые приняли участие в этом, ставшем уже традицией, показе!» — обратился к модельеру Филипп Киркоров в подписи к фото.

Певец также напомнил, что в прошлом сезоне выйти на подиум в подвенечном платье посчастливилось дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лизе.

Дочь Алла Пугачевой.

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Читать также

Актуально

НАВЕРХ