Фото: шестилетняя дочь Филиппа Киркорова стала невестой

Девочка вышла на подиум в роли невесты в белом свадебном платье с оборками и букетом цветов в руках.

«Поздравляю Галочку с таким прекрасным творческим событием в ее жизни и жизни всех юных принцесс, которые приняли участие в этом, ставшем уже традицией, показе!» — обратился к модельеру Филипп Киркоров в подписи к фото.

Певец также напомнил, что в прошлом сезоне выйти на подиум в подвенечном платье посчастливилось дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лизе.