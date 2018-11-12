«На душе тяжело»: 49-летняя Эвелина Бледанс дала понять, что потеряла ребенка

21 августа в студии программы Андрея Малахова «Прямой эфир» 49-летняя Эвелина Бледанс заявила, что она наконец решилась в третий раз стать матерью.

Телеведущая призналась, что она всегда мечтала родить дочь, но из-за несчастного случая ей это не удалось. Эвелина рассказала, что попытки зачать малыша естественным путем успехом не увенчались, поэтому она решилась на процедуру искусственного оплодотворения. «Доктор, конечно же, оповестил меня о том, что шансов таких у меня совсем мало», — комментировала ранее свое решение Бледанс.

На днях поклонники телеведущей не на шутку испугались за свою любимицу, увидев недавний пост в ее Instagram. Бледанс поделилась переживаниями со своими поклонниками и сообщила, что ее мечта не сбылась.

«Вот как бывает — на душе тяжело, а на работе весело... Я вот думаю, на сколько меня еще хватит.... Но, я хочу, чтоб на фото и видео вы видели только мои улыбки и позитив! А если что-то не получается, если даже очень сильно больно — пусть за кадром! Не хочу больше ничем делиться... только радость! Только улыбка! У меня два сына, работа, солнце в душе! А мечты... оказывается иногда могут оставаться лишь мечтами... но, надо пробовать их осуществить. И возможно не сильно затягивать, чтоб вдруг не было поздно», — откровенно рассказала Эвелина (орфография и пунктуация автора сохранены).