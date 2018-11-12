Чего остерегаться в понедельник: гороскоп на 12 ноября

Овен

Запланируйте на сегодня решение как можно большего количества дел, связанных с финансами. Они будут решаться очень легко.

Телец

Все над чем вы так настойчиво трудились на прошлой неделе, даст результаты. Остается лишь держать планку на том же высоком уровне.

Близнецы

Вам необходимо отвлечься от насущных дел. Но если подобное вам не под силу, то продумайте и учтите все немаловажные мелочи.

Рак

Возможно вы ошибаетесь насчет человека, о котором так много размышляете в последнее время. Вам необходим взгляд со стороны, сами не справитесь.

Лев

Темп и направление ваших действий сегодня резко изменится. Возможно, вы к этому и не причастны, но придется подчинится новым правилам.

Дева

Нынешний день благоприятен для всякого рода переговоров — от серьезных деловых до приятных дружеских бесед, только без сплетен.

Весы

Не пытайтесь изменить себя лишь потому, что вы кому-то не нравитесь. Вы самобытны, не стоит ни под кого подстраиваться, это неправильно.

Скорпион

Придется сегодня выполнить данное вами некоторое время назад обещание. Даже если вы теперь совершенно не считаете это хорошей идеей.

Стрелец

Вы сегодня окажетесь в центре внимания людей, которые обычно вас не замечают. Будьте бдительны, мало ли чего они от вас хотят.

Козерог

Как раз сегодня для вас будет действовать поговорка: работа — не волк, в лес не убежит. Приведите в порядок свои мысли, это важно.

Водолей

У вас сегодня получится все, что вы задумали. Действуйте смело, вам ничто и никто не помешает и наслаждайтесь плодами своего труда.

Рыбы