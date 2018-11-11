«Сделала аборт от любовника»: у Собчак лопнуло терпение из-за слухов о беременности

Не успела общественность обсудить шутку Максима Виторгана, которая ясно дала понять, что Ксения Собчак не ждет второго ребенка, как впервые достаточно прямо о ситуации высказалась сама ведущая. Она заговорила об этом, обсуждая информацию про интересное положение своей подруги, актрисы Виктории Толстогановой.

На своем telegram-канале Ксения Собчак выложила скриншот с новостной заметкой о том, что 46-летняя Виктория Толстоганова готовится к рождению четвертого ребенка. «Вика! Сочувствую! Вроде позавчера виделись, выпивали и ты не была беременной от слова СОВСЕМ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – прокомментировала она этот слух.

«Как же достали эти охотники за чужой беременностью», – добавила она, наконец решив прокомментировать аналогичные сплетни, которые ходили уже по поводу ее самой.

«Пару месяцев назад я тоже вначале была беременной, потом, когда беременность затянулась (но журналисты же не могут быть неправы, правда ведь?) сделала аборт от любовника, и тд и тп», – пересказала она самую дикую интерпретацию свой семейной жизни с Максимом Виторганом.