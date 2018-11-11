«Число зверя»: поклонники пришли в ужас от последнего видео с погибшей Мариной Поплавской

В Сети появилось видео последнего выступления погибшей в ДТП под Киевом актрисы «Дизель шоу» Марины Поплавской, на котором поклонники обнаружили недобрый знак, передают Fakty.
В кадре Поплавскую можно заметить с «дьявольским» числом на груди, что не прошло незамеченным для ее фанов.
Зря Марине дали номер на марафоне, ой зря», «Я тоже подумала. Это число зверя», «дьявольщина какая-то», — пишут они.
Напомним, водитель автобуса, в котором ехали артисты «Дизель шоу», объяснил ДТП тем, что отвлекся на Марину, у которой перед поездкой болела спина.
Артисты возвращались после концерта во Львове и в момент ДТП спали. Место на первом сидении, ближе всего к водителю, досталось Поплавской, и именно туда пришелся основной удар при столкновении. Другие артисты — Яна Глущенко и Егор Крутоголов — были госпитализированы с переломами, у остальных участников «Дизель Шоу» диагностировали ссадины и ушибы.