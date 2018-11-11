«Число зверя»: поклонники пришли в ужас от последнего видео с погибшей Мариной Поплавской

В кадре Поплавскую можно заметить с «дьявольским» числом на груди, что не прошло незамеченным для ее фанов.

Зря Марине дали номер на марафоне, ой зря», «Я тоже подумала. Это число зверя», «дьявольщина какая-то», — пишут они.

ФОТО: Кадр из видео

Напомним, водитель автобуса, в котором ехали артисты «Дизель шоу», объяснил ДТП тем, что отвлекся на Марину, у которой перед поездкой болела спина.