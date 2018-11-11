Вс, 11.11.2018
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  • С ума сойти! Подглядим, как преображаются эстонские знаменитости с легкой руки визажистов

С ума сойти! Подглядим, как преображаются эстонские знаменитости с легкой руки визажистов

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В воскресенье вечером, 11 ноября, жителей Эстонии ждет яркое зрелище – шестой выпуск шоу музыкальных пародий «Su nägu kõlab tuttavalt» (Твое лицо мне знакомо).

А пока эстонские знаменитости готовятся к невероятным преображениям, наш фотограф заглянул в гримерку. Смотрите и вы!

В новом выпуске популярного шоу пародий выступят Лийс Лемсалу, Лаури Лийв, Танель Падар и многие другие эстонские знаменитости.

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