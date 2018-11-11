С ума сойти! Подглядим, как преображаются эстонские знаменитости с легкой руки визажистов
11 ноября 2018, 16:03
В воскресенье вечером, 11 ноября, жителей Эстонии ждет яркое зрелище – шестой выпуск шоу музыкальных пародий «Su nägu kõlab tuttavalt» (Твое лицо мне знакомо).
А пока эстонские знаменитости готовятся к невероятным преображениям, наш фотограф заглянул в гримерку. Смотрите и вы!
В новом выпуске популярного шоу пародий выступят Лийс Лемсалу, Лаури Лийв, Танель Падар и многие другие эстонские знаменитости.