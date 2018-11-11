Самая сексуальная женщина в мире родила первенца

26-летняя Кейт и ее 35-летний муж Джастин Верландер поделились радостной новостью в соцсети Instagram, выложив там первые снимки новорожденной. Модель и бейсболист поженились в ноябре 2017 года, сыграв пышную свадьбу в Италии.

ФОТО: SCANPIX

В 2013 году Кейт встречалась с популярным танцовщиком Максимом Чмерковским, уроженцем Украины, который принимал участие в американском телешоу «танцы со звездами», а также был звездой первого сезона украинского реалити-шоу «Холостяк».

ФОТО: SCANPIX