Самая сексуальная женщина в мире родила первенца

Американская супермодель и актриса Кейт Аптон, которую журнал Maxim назвал ранее «самой сексуальной женщиной в мире», родила первенца. Девочка получила имя Женевьев.
26-летняя Кейт и ее 35-летний муж Джастин Верландер поделились радостной новостью в соцсети Instagram, выложив там первые снимки новорожденной. Модель и бейсболист поженились в ноябре 2017 года, сыграв пышную свадьбу в Италии.
В 2013 году Кейт встречалась с популярным танцовщиком Максимом Чмерковским, уроженцем Украины, который принимал участие в американском телешоу «танцы со звездами», а также был звездой первого сезона украинского реалити-шоу «Холостяк».
Аптон, которая неоднократно была моделью журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, в 2014 году была также названа самой сексуальной женщиной в мире популярным журналом People.