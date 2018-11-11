Вс, 11.11.2018
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Самая сексуальная женщина в мире родила первенца

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This image released by 20th Century Fox shows Kate Upton in a scene from "The Other Woman." (AP Photo/20th Century Fox, Barry Wetcher) / TT / kod 436

ФОТО: Barry Wetcher / AP

Американская супермодель и актриса Кейт Аптон, которую журнал Maxim назвал ранее «самой сексуальной женщиной в мире», родила первенца. Девочка получила имя Женевьев. 

26-летняя Кейт и ее 35-летний муж Джастин Верландер поделились радостной новостью в соцсети Instagram, выложив там первые снимки новорожденной. Модель и бейсболист поженились в ноябре 2017 года, сыграв пышную свадьбу в Италии.

ФОТО: SCANPIX

В 2013 году Кейт встречалась с популярным танцовщиком Максимом Чмерковским, уроженцем Украины, который принимал участие в американском телешоу «танцы со звездами», а также был звездой первого сезона украинского реалити-шоу «Холостяк».

ФОТО: SCANPIX

Аптон, которая неоднократно была моделью журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, в 2014 году была также названа самой сексуальной женщиной в мире популярным журналом People.

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