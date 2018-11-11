Сталa известнa причинa смерти 44-летней звезды «Дня рождения буржуя»
11 ноября 2018, 15:21
На Украине озвучили предварительную причину смерти 44-летней актрисы Юлии Волчковой. Она была известна по роли в сериале «День рождения Буржуя».
В Киевском академическом театре драмы и комедии, где работала актриса, уточнили, что она скончалась «после тяжелой болезни». Режиссер Иван Сауткин назвал болезнь Волчковой «мучительной и фатальной».
Иллюзионист Наталия Жаворонкова написала в Facebook, что причиной смерти актрисы стала онкология. «Да, рак косит людей не на шутку», — приводит ее слова uaportal.com.
Юлия Волчкова начала карьеру в 1990-х. Она снималась в сериалах «День рождения Буржуя», «Роксолана, пленница султана», «След оборотня», «Следствие», «Все включено», «Нити судьбы».