Сталa известнa причинa смерти 44-летней звезды «Дня рождения буржуя»

В Киевском академическом театре драмы и комедии, где работала актриса, уточнили, что она скончалась «после тяжелой болезни». Режиссер Иван Сауткин назвал болезнь Волчковой «мучительной и фатальной».

Иллюзионист Наталия Жаворонкова написала в Facebook, что причиной смерти актрисы стала онкология. «Да, рак косит людей не на шутку», — приводит ее слова uaportal.com.