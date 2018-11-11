Вс, 11.11.2018
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Сталa известнa причинa смерти 44-летней звезды «Дня рождения буржуя»

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ФОТО: Facebook

На Украине озвучили предварительную причину смерти 44-летней актрисы Юлии Волчковой. Она была известна по роли в сериале «День рождения Буржуя».

В Киевском академическом театре драмы и комедии, где работала актриса, уточнили, что она скончалась «после тяжелой болезни». Режиссер Иван Сауткин назвал болезнь Волчковой «мучительной и фатальной».

Иллюзионист Наталия Жаворонкова написала в Facebook, что причиной смерти актрисы стала онкология. «Да, рак косит людей не на шутку», — приводит ее слова uaportal.com.

Юлия Волчкова начала карьеру в 1990-х. Она снималась в сериалах «День рождения Буржуя», «Роксолана, пленница султана», «След оборотня», «Следствие», «Все включено», «Нити судьбы».

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