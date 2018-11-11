С брошью в виде мака: Кейт Миддлтон эффектно появилась на вечере памяти в Лондоне

Герцог и герцогиня Кембриджские, не так давно ставшие гостями церемонии вручения наград Tusk Conservation Awards в Лондоне, куда Кейт надела длинное бирюзовое платье от бренда Jenny Packham с глубоким декольте, снова появились на публике.

На этот раз Уильям и Кейт посетили Королевский фестиваль памяти, посвященный памяти погибших в Первой и Второй Мировых войнах. Мероприятие состоялось в лондонском Альберт-холле, куда прибыли все члены британской королевской семьи.