Розыгрыш билетов на веселое детское представление «Три кота. День варенья»

24 ноября в 12:00 в Центре русской культуры состоится премьера спектакля «Три кота. День варенья».
Сюжет спектакля строится вокруг одного из самых важных событий в жизни кошачьей семьи – дня рождения Мамы. К этому празднику котята решили подготовиться основательно…
Утро в семье началось необычно – мама отправилась на прогулку, а котята вместе с папой остались дома, ведь ко дню рожденью Мамы нужно успеть подготовить настоящий праздник! А для любого хорошего праздника нужны выступления, подарки и много позитивного настроения. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться ко «Дню варенья»!
На спектакле котята вместе с маленьким зрителями разучат веселый танец, споют песенку, научатся рисовать праздничные картины и узнают, как сделать самый незабываемый и веселый праздник для своих родителей.
На шоу вас ждет:
Встреча с любыми героями! Все три котенка на одной сцене: Коржик, Карамелька, Компот, ну и конечно же мама кошка и папа кот! Такого еще не было!
Зажигательные танцы, веселые песни и море шуток!
Увлекательные интерактивные игры с детьми. Действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале! Ваш ребенок станет непосредственным участником спектакля!
ВНИМАНИЕ! Для своих читателей портал Limon.ee разыгрывает билеты на это веселое детское представление! Розыгрыш проходит на нашей официальной страничке в Facebook. Удачи!