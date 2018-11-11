Лера Кудрявцева поделилась нежным снимком с трехмесячной дочерью и мужем

Три месяца назад в семье Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова родилась долгожданная дочь Мария. Некоторые пользователи Сети подозревали, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери. Но ведущая шоу «Секрет на миллион» не раз давала понять, что рожала сама, и это было непросто.

Из-за обидных комментариев хейтеров знаменитость перестала делиться с подписчиками в Instagram свежими снимками с маленькой Машей.

Однако 9 ноября Лера все же решила опубликовать новую фотографию с дочерью и мужем.

На черно-белом кадре счастливые родители держат кроху и с нежностью смотрят на нее. Лера никак не стала подписывать трогательный снимок и вообще решила закрыть возможность комментировать новый пост.

Лицо малышки поклонники пока не смогли разглядеть - Кудрявцева скрыла его стикерами в виде двух сердец.