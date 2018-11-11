Лера Кудрявцева поделилась нежным снимком с трехмесячной дочерью и мужем

Как известно, в середине августа 47-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева родила своему 31-летнему супругу Игорю Макарову дочку. После появления на свет малышки звездная блондинка крайне редко публикует в соцсетях семейные кадры. Однако 9 ноября молодая мама решила поделиться с подписчиками милой фотографией с мужем и крохой, пишет Woman.
Три месяца назад в семье Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова родилась долгожданная дочь Мария. Некоторые пользователи Сети подозревали, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери. Но ведущая шоу «Секрет на миллион» не раз давала понять, что рожала сама, и это было непросто.
Из-за обидных комментариев хейтеров знаменитость перестала делиться с подписчиками в Instagram свежими снимками с маленькой Машей.
Однако 9 ноября Лера все же решила опубликовать новую фотографию с дочерью и мужем.
На черно-белом кадре счастливые родители держат кроху и с нежностью смотрят на нее. Лера никак не стала подписывать трогательный снимок и вообще решила закрыть возможность комментировать новый пост.
Лицо малышки поклонники пока не смогли разглядеть - Кудрявцева скрыла его стикерами в виде двух сердец.
К слову, не так давно Лера намекнула, что дочь - копия своего папы, а во время одного из выпусков «Секрета на миллион» отметила, что они с супругом договорились назвать девочку Машей в том случае, если она будет больше похожа на Игоря.