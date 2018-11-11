Капризы Меган Маркл привели к проблемам в королевской семье

Существует устойчивый стереотип о том, что девушки чрезвычайно много внимания уделяют тому, как пройдет их свадьба, от глобальных вопросов вплоть до самых мелких внешних деталей. И, если верить блуждающим по Королевскому дворцу Великобритании слухам, в случае Меган Маркл этот стереотип оказался оправдан на все 100%.

Ситуацию усугублял принц Гарри. Он придерживался позиции «все, что Меган хочет, она получит». Сама актриса в период подготовки к свадьбе стала крайне требовательна, придирчива и в какой-то степени безжалостна. Все, кто не разделял ее видения свадебной церемонии, были уволены. А вот личный помощник в тот неспокойный период остался. И, по оценкам многих близких к происходившему тогда в Королевском дворце, успех церемонии бракосочетания – это во многом именно его заслуга.

Тем неожиданнее оказалась новость об увольнении личного помощника Меган Маркл спустя всего шесть месяцев после этого грандиозного успеха. «Мелисса – очень талантливый человек», – цитирует издание Sunday Express источник в Королевском дворце. «Все будут скучать по ней», – добавил он, подчеркнув, что такое решение стало настоящим шоком. Официальный комментарий по этому поводу пока не поступал.