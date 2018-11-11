Чем опасен 2019 год Желтой Свиньи: покровительница года не так безобидна, как кажется!

В начале каждого нового года мы верим, что в грядущие двенадцать месяцев наша жизнь обязательно изменится в лучшую сторону. И 2019-й - не исключение. Уже сейчас многие люди задаются вопросом о том, что ожидает их в ближайшем будущем.

В предсказаниях на 2019 год астрологи и провидцы заверили, что для некоторых предстоящий год будет очень напряженным.

О том, к каким трудностям нужно готовиться и чем опасен год Желтой Свиньи (или Кабана), рассказали эксперты dailyhoro.

Чтобы составить полную картину предстоящего года, необходимо опираться на характеристику и особенности нового покровителя. В 2019 году на смену Желтой Собаке придет Желтая Земляная Свинья (или Кабан), что, несомненно, скажется на всех сферах нашей жизни.

По своей природе cвинья - очень доброе и миролюбивое животное, но при этом весьма хитрое и изворотливое. Астрологи утверждают, что

новая покровительница сможет вернуть мир в жизнь многих людей и помочь им исправить ошибки, допущенные в 2018 году.

Однако не все так радужно, ведь cвинья бывает агрессивной и непокладистой.

Помимо положительных качеств, Свинья (по гороскопу) славится страстью к расточительству и меркантильностью, что может повлечь серьезные проблемы и неприятности.

В 2019 году следует осторожнее обращаться с деньгами и заранее планировать дорогостоящие покупки.

Хотя покровительница года и не желает вам вреда, все же ее любовь к красивым и шикарным вещам может пересилить любые другие чувства.

Многим людям это грозит финансовыми трудностями и долгами.

Чрезмерная любовь к деньгам - еще одно качество, которое может навредить вам в 2019 году. Экономия пойдет на пользу только в том случае, если вы отказываете себе в бесполезных покупках. Но если желание сэкономить перерастет в жадность и алчность, то вас ожидает тяжелый год.

Доверчивость новой покровительницы также не пойдет людям на пользу. В 2019 году

астрологи настоятельно рекомендуют никому не рассказывать о своих планах и намерениях, чтобы завистники не смогли помешать вам достичь своих целей.

Люди, которые настолько же доверчивы и открыты, как Желтая Свинья, могут стать жертвами мошенников и аферистов, а это грозит обернуться крупными денежными потерями или даже проблемами с законом.

В 2019 году покровительствующей стихией останется Земля - символ благополучия и изобилия. Но при этом

стихия Земли непостоянна и неустойчива, поэтому грядущий год сулит людям как взлеты, так и падения. Астрологи советуют всегда быть начеку.

В некоторых ситуациях не стоит прислушиваться к чужим советам, чтобы не совершить грубых ошибок. Лучше положиться на интуицию или свой опыт.