Галерея: сексуальная Элина Нечаева отмечает день рождения. Отгадайте, сколько певице лет?
10 ноября 2018, 19:19
Сегодня, 10 ноября, 27 лет исполнилось известной эстонской певице и звезде «Евровидения» Элине Нечаевой.
Звезда родилась в 1991 году в Таллинне.
В 2011 году Элина Нечаева закончила Таллиннский французский лицей. В 2017 году артистка получила степень магистра в Эстонской академии музыки и театра.
В прошлом году Нечаева стала ведущей конкурса Eesti Laul вместе с Марко Рейкопом, а в этом году уже победила в Eesti Laul и представила страну на «Евровидении».
Смотрите фотоподборку!