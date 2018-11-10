Галерея: сексуальная Элина Нечаева отмечает день рождения. Отгадайте, сколько певице лет?

В 2011 году Элина Нечаева закончила Таллиннский французский лицей. В 2017 году артистка получила степень магистра в Эстонской академии музыки и театра.

В прошлом году Нечаева стала ведущей конкурса Eesti Laul вместе с Марко Рейкопом, а в этом году уже победила в Eesti Laul и представила страну на «Евровидении».