Сб, 10.11.2018
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  • Галерея: сексуальная Элина Нечаева отмечает день рождения. Отгадайте, сколько певице лет?

Галерея: сексуальная Элина Нечаева отмечает день рождения. Отгадайте, сколько певице лет?

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Сегодня, 10 ноября, 27 лет исполнилось известной эстонской певице и звезде «Евровидения» Элине Нечаевой. 

Звезда родилась в 1991 году в Таллинне. 

В 2011 году Элина Нечаева закончила Таллиннский французский лицей. В 2017 году артистка получила степень магистра в Эстонской академии музыки и театра.

В прошлом году Нечаева стала ведущей конкурса Eesti Laul вместе с Марко Рейкопом, а в этом году уже победила в Eesti Laul и представила страну на «Евровидении».

Смотрите фотоподборку! 

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