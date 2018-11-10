Сб, 10.11.2018
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  • Именитая эстонская телеведущая рассказала, чем бы занялась с президентом Керсти Кальюлайд

Именитая эстонская телеведущая рассказала, чем бы занялась с президентом Керсти Кальюлайд

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Ану Вяльба

ФОТО: Mihkel Maripuu

В рамках перевернутого дня передачу «Vikerhommik» на телеканале ETV провел председатель совета оперы «Эстония» Арне Микк. Мужчина проинтервьюировал ведущую этого шоу Ану Вяльба. Телеведущая рассказала, чем бы она с радостью занялась с Керсти Кальюлайд, пишет Elu24.

Ану сказала, что она - медленный сотрудник и иногда начинала готовить свою передачу «Утро с Ану» в половину третьего ночи. По словам женщины, из-за постоянной занятости на работе у нее нет возможности посвятить достаточно времени своим хобби. 

Но в свободное время Вяльба пытается заниматься спортом. Она сказала, что хотела бы вместе с президентом Керсти Кальюлайд пробежать марафон. «Она - мой идол. Я смотрю и восхищаюсь тем, что делает Кальюлайд. Спорт - важен и значим, но в моей жизни на первом месте велоспорт, мы ездим с ребенком на велосипедах», - добавила ведущая на страницах издания Menu.

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