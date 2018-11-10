Именитая эстонская телеведущая рассказала, чем бы занялась с президентом Керсти Кальюлайд

Ану сказала, что она - медленный сотрудник и иногда начинала готовить свою передачу «Утро с Ану» в половину третьего ночи. По словам женщины, из-за постоянной занятости на работе у нее нет возможности посвятить достаточно времени своим хобби.

Но в свободное время Вяльба пытается заниматься спортом. Она сказала, что хотела бы вместе с президентом Керсти Кальюлайд пробежать марафон. «Она - мой идол. Я смотрю и восхищаюсь тем, что делает Кальюлайд. Спорт - важен и значим, но в моей жизни на первом месте велоспорт, мы ездим с ребенком на велосипедах», - добавила ведущая на страницах издания Menu.