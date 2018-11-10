Парень из Ида-Вирумаа открыл в Тарту самую дорогую выставку в истории: все эти работы стоят миллионы евро

«Открытие прошло в атмосфере античности. Здание своими формами и ритмами интересно перекликалось с картинами и инсталляциями. Было очень уютно. Зрители с интересом разглядывали экспозицию, разгадывали загадки. Дети были увлечены атмосферой. Взрослые задавали вопросы и подолгу вглядывались в произведения.

У картин есть философия и коды, которые хочется интерпретировать. Играл рояль с музыкой от Романа Сучкова, моего друга. И конечно, не остался незамеченным маленький нюанс - это самая дорогая выставка за всю историю в Тарту.

Стоимость каждой работы 1 000 000 евро, итого экспозиция оценивается в 21 000 000 евро. Добро пожаловать в мир исчезнувшего времени. Новая Античность для вас!» - сказал Эдуард Зеньчик.

Созданное сегодня с использованием старинных материалов сразу становится актуальным античным искусством. Это не попытка повторить прошлое или подражать ему. Это диалог с будущим временем через призму истории искусства прошлых веков.

Время разворачивается и теряет свою линейность. Увлекательный эксперимент с закономерностями. Сейчас законченное произведение искусства мгновенно становится античным. В связи с тем, что произведения пытаются покинуть временные параметры создания, они датируются периодом бесконечности по шкале времени. В конечном итоге мы сталкиваемся с древностью, античностью будущего.

Остановленное мгновение настоящего кристаллизуется в вечности. Это не попытка покинуть пределы времени, а всего лишь скромный пространственный диалог со временем. Структурная иконическая печать -символ естественного течения времени, словно отпечаток на свитке подсознания. Таким образом, мы наблюдаем в настоящем синтезирование прошлого с будущим.

Зритель может соприкоснуться в один момент со всеми фазами времени и открыть для себя свою бесконечность. Исследование времени через современное искусство очень универсально. Каждый может стать сопричастным с этим явлением и самое интересное это то, что в интерпретациях невозможно ошибиться. Каждая мысль и идея будет частью бесконечного расширения. Добро пожаловать в пространство на грани вне времени.