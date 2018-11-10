Сб, 10.11.2018
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  • Вырядившаяся в одежду из новой коллекции H&M Вера Брежнева потеряла грудь (ФОТО)

Вырядившаяся в одежду из новой коллекции H&M Вера Брежнева потеряла грудь (ФОТО)

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Вера Брежнева

ФОТО: Sonia Moskowitz / ZUMAPRESS.com

Фанаты с восторгом приняли новое фото Веря Брежневой в золотом костюме и топе. Однако критики заметили, у артистки «потерялась» грудь.

Вера выложила в своем блоге снимок, сделанный для глянцевого журнала в Нью-Йорке. Артистка предстала в золотом костюме с курткой нараспашку, под которой у Веры оказался только спортивный топ. Фанаты восхитились стройной фигурой звезды и ее плоским животиком. А хейтеры тут же ехидно поинтересовались, где артистка потеряла грудь. Бюст звезды в этом модном наряде выглядит совсем маленьким, пишет 7d.org.ua.

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