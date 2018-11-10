Вырядившаяся в одежду из новой коллекции H&M Вера Брежнева потеряла грудь (ФОТО)
10 ноября 2018, 11:41
Фанаты с восторгом приняли новое фото Веря Брежневой в золотом костюме и топе. Однако критики заметили, у артистки «потерялась» грудь.
Вера выложила в своем блоге снимок, сделанный для глянцевого журнала в Нью-Йорке. Артистка предстала в золотом костюме с курткой нараспашку, под которой у Веры оказался только спортивный топ. Фанаты восхитились стройной фигурой звезды и ее плоским животиком. А хейтеры тут же ехидно поинтересовались, где артистка потеряла грудь. Бюст звезды в этом модном наряде выглядит совсем маленьким, пишет 7d.org.ua.