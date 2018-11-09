«Я девственник»: шокирующее признание 29-летнего мачо из «Дома-2»

Шокирующее признание Виталий сделал в прямом эфире, который провел для своих поклонников в Instagram. Экс-участник «Дома-2» не стесняясь ответил на все вопросы подписчиков, даже на самые интимные. Он неожиданно признался, что никогда не занимался сексом с девушками.

«Получилось так, что я девственник. Для меня это тяжело, у меня не получалось. Мне сейчас 29 лет, и я вообще не занимался сексом. Видел только в фильмах. На проекте я тоже ни разу не занимался »волшебством«. Как-то было не до этого», – пошутил Малышев, пишет Dni.ru.

Бывший участник телепроекта также рассказал о своих планах. По словам Виталия, он подумывает о переезде в Барселону. Санкт-Петербург его не устраивает тем, что в родном городе не понимают его тяги к ярким образам, сразу возникают вопросы о его сексуальной ориентации. Малышев ощущает себя белой вороной. А в Барселоне, уверен он, никто не помешает ему вволю валять дурака.

«Для меня чудесный город, это Барселона менталитет людей меня очень радует, всем далеко и глубоко наплевать как ты выглядишь, хоть голый ходи по главной улице, на тебя не обратят внимание! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)», – написал Малышев.