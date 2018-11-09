Судьба человека определяется прямо в момент его рождения. Вот что надо знать

Как время рождения влияет на нашу жизнь?

Все планеты в момент рождения человека находятся строго в определенных местах. Через каждые 4 минуты положение асцендента сдвигается на 1 градус, соответственно меняется вся картина их расположения, которая не повторится в течение следующих 4 320 000 лет, сообщает Lifter.com.

Астрологи утверждают, что каждая из планет влияет на человека, определяет его характер, отношение с людьми, здоровье и качество жизни.

Ваш гороскоп в зависимости от времени рождения.

С 00:00 до 1:59 - время Меркурия.

В это время на свет появляются «отличники по жизни». Обучение дается им легко, они получают от этого процесса удовольствие. Отношения с людьми они строят двояко: или полностью открыты, или ограждают себя от окружающих и замыкаются в своем мире. Большим их преимуществом является их внешний вид. Такие люди часто выглядят младше своих лет.

С 2:00 до 3:59 - время Венеры.

В этот период рождаются трудяги, в хорошем смысле этого слова. Благодаря этому они способны воплотить в жизнь свои самые смелые идеи, и ради этого готовы пожертвовать очень многим. В том числе собственным здоровьем.

Их недостатком является отсутствие гибкости в общении с другими людьми. Они не готовы признать позицию оппонента, даже если доводы очевидны. Склонны жестко доминировать во всех сферах жизни. Но они верны семье и работе во всех смыслах этого слова.

С 4:00 до 5:59 - время Марса.

Люди, которые рождены в часы Марса, эмоциональны и экспрессивны. У них врожденное чувство юмора и природный талант как смешить, так и бесить людей. Движущая сила у этих людей не логика, а чувства. При желании они могут преуспеть..

С 6:00 до 7:59 - время Нептуна.

Эти люди живут по велению сердца. Логически обосновать их поступки не получится. Они загадочны и таинственны. Для них важны духовные составляющие личности в других людях, и они равнодушны к материальным благам. Успешно развиваются в творческих профессиях.

С 8:00 до 9:59 - время Урана.

Эти люди очень общительны. Они плохо переносят одиночество, имеют большое количество друзей и знакомых, с которыми с удовольствием проводят время. Им свойственна некоторая прямолинейность, но они альтруисты и гуманисты по жизни.

С 10:00 до 11:59 - время Сатурна.

Рожденные во время Сатурна – карьеристы и лидеры. Их мнение ценят и к нему прислушиваются, а гнева боятся. Но от этих качеств страдает их личная жизнь, так как все свободное время человек посвящает карьере.

С 12:00 до 13:59 - время Юпитера.

У этих людей отсутствует тяга к знаниям, и первую половину жизни они проводят в развлечениях. В юности они хронические троечники. Амбиции у них появляются после 25 лет. Им нравится путешествовать и смотреть мир во всех его проявлениях..

С 14:00 до 15:59 - время Плутона.

Рожденные в этот промежуток времени имеют врожденный дар убеждения. К своей цели двигаются размеренно и планомерно. Харизма у них гармонична и очень природна. Плутон кроме всего прочего дарит таким людям внешность, к которой обычно не равнодушен противоположный пол.

С 16:00 до 17:59 - время Венеры.

Венера наделяет людей романтизмом. Двойственность, колебания и половинчатые решения - это не про них. Если цель поставлена, такой человек обязательно доведет дело до конца! Но жизнь может пойти двумя путями - по полосе везения, или по дороге вечных неудач.

С 18:00 до 19:59 - время Меркурия.

Эти люди - приверженцы здорового образа жизни. Спорт, сбалансированное питание, добавки. Они склонны выбирать профессию, связанную с медициной. Не признают слабостей ни у себя, ни у других. Предпочитают, чтобы жизнь имела четкий распорядок и находилась под постоянным контролем.

С 20:00 до 21:59 - время Солнца.

Горячее Солнце делает этих людей страстными и любвеобильными. Однако они склонны к звездной болезни, стараются выделиться из толпы и привлечь к себе максимум внимания. Они прирожденные актеры и лидеры по жизни. Такие личности получают удовольствие от похвалы и от откровенной лести.

С 22:00 до 23:59 - время Луны.