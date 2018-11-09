Легендарные Billy’s Band выступят в Таллинне с феерическим концертом
9 ноября 2018, 15:25
Компания Jurban Artist Management с гордостью сообщает о том, что группа Billy’s Band приедет 15 декабря в Таллинн с концертом, состоящим из лучших песен коллектива. Концерт пройдет в клубе PRIVE, что в старом городе, по адресу Харью, 6.
«В канун праздников у группы очень много работы, график выступлений расписан очень плотно, - комментирует организатор концерта Юрий «Юрбан» Новиков. - Вытащить ребят в Таллинн было нелегко, мы нашли единственное окно, и оно удачно выпало на самую середину последнего месяца года».
Гостей концерта ожидает феерическое выступление одних из самых незаурядных артистов Санкт-Петербурга! Билеты уже в продаже!