Обидчик Бузовой придумал новый способ озолотиться

«Мои самые любимые в шкафу вещи — комбинезоны. Тут не нужно думать, что надеть наверх или вниз, это цельный костюм, в котором я ощущаю себя комфортно и стильно», — поделился Лебедев и добавил, что в разработке коллекции ему поможет дизайнер Лена Карнаухова.

Мужчина планирует выпускать комбинезоны унисекс из натуральных материалов в повседневном, спортивном и уличном стилях. Он также пообещал сделать вещи доступными по цене, пишет Lenta.ru.