Пт, 9.11.2018
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Обидчик Бузовой придумал новый способ озолотиться

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Ольга Бузова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Победитель шоу «Замуж за Бузову» сыровар Денис Лебедев решил запустить собственную линию одежды. Об этом он сообщил подписчикам в своем Instagram-аккаунте.

«Мои самые любимые в шкафу вещи — комбинезоны. Тут не нужно думать, что надеть наверх или вниз, это цельный костюм, в котором я ощущаю себя комфортно и стильно», — поделился Лебедев и добавил, что в разработке коллекции ему поможет дизайнер Лена Карнаухова.

Мужчина планирует выпускать комбинезоны унисекс из натуральных материалов в повседневном, спортивном и уличном стилях. Он также пообещал сделать вещи доступными по цене, пишет Lenta.ru.

В октябре телеведущая и певица Ольга Бузова подтвердила слухи о том, что Денис Лебедев использовал ее имя ради раскрутки. Выяснилось, что мужчина притворялся бизнесменом и брал крупные суммы денег у стороннего агентства, чтобы устраивать свидания с Бузовой.

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