Прооперированная Лобода разрыдалась перед Малаховым (ВИДЕО)

Андрей Малахов поговорил со Светланой Лободой в рамках своего шоу "Прямой эфир". Певица рассказала, как себя чувствует после перенесенной операции. Она отметила, что ей лучше, и сообщила, что вынесла важный урок из этой неприятной ситуации. "Я поняла, что я не робот. Это стало знаком, чтобы я переоценила свои ценности. Теперь я хочу так выстраивать свой график, чтобы не существовать, а жить", – заявила Лобода.

Светлана отметила, что всегда тщательно следила за здоровьем, регулярно проверялась, особенно после рождения своей второй дочери Тильды. И до последнего времени медики не находили у нее никаких проблем. Однако во время недавней репетиции артистка почувствовала боль в животе, но не придала ей значения. Она выпила обезболивающее и продолжила работать. "А потом от резкой боли я потеряла сознание. У всех был шок, – поведала артистка. – В холодную машину скорой помощи села и плачу. Плачу от того, что мне себя так жалко. Это, конечно, очень больно". Произнося эти слова, Светлана Лобода не смогла сдержать слез.

Самое интересное, что лишь во второй больнице ей смогли поставить правильный диагноз. А оперировалась она и вовсе в третьей клинике. К счастью, хирургическое вмешательство прошло благополучно, и Светлана снова полна планов. Скоро она отправится на гастроли в Германию, затем выступит в Москве.