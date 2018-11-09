Названы смертельные опасности спиритических сеансов

Далеко не все люди верят, что у человека все-таки есть душа, тем паче, далеко не все люди верят, что эта душа бессмертна. И даже среди тех людей, кто все-таки верит в существование бессмертной души, лишь немногие уверенно допускают, что можно «вызывать» души усопших и беседовать с ними на любые интересующие нас темы, пишет Dvorec.ru.
Что ж, такова плата за технический прогресс: одно из видов предсказательного искусства из прошлого наших бабушек и дедушек приобрело самую одиозную репутацию, а затем впало в забвение и практически выродилось.
Все, кто верит в Бога, считают спиритизм дьявольским занятием, что, собственно, и не удивительно, т.к. подобное «собеседование» с усопшими является одним из элементов языческого культа, а ведь он в несколько раз старше любой из существующих сегодня мировых религий.
До последнего времени мнение у официальной науки в вопросах, касающихся спиритизма, было однозначным, и ограничивалось одной фразой: «не может быть». Но в последнее годы многие исследователи и экспериментаторы единодушны во мнении, что, хоть научно невозможно подтвердить связь с умершими душами, зато можно замерять изменения в энергетических и иных характеристиках полей в том помещении, где идет спиритический сеанс.
Много странных историй связывают с спиритизмом. Одна из них произошла в Англии в 1933 году.
Одному из присутствующих на спиритическом сеансе, проводимом медиумом Элизабет Столворт, удалось заснять на фотоаппарат очень странное существо, напоминающее непонятное то ли животное, то ли человека, точнее, скелет, с огромными клыками и большой головой. Неделю спустя после проведения сеанса медиум, проводивший его, неожиданно исчезла. Ее искали несколько дней и когда обнаружили, были просто поражены. Причиной смерти Элизабет были глубокие разрывы на всем теле, выдавленные из глазниц глаза…
Однако не только сама медиум пострадала: двое из тех, кто присутствовал на сеансе, покончили самоубийством, другие сошли с ума. Объяснить то, что случилось, не смог никто, но связь со спиритическим сеансом и вызванным духом напрашивается сама собой.
Что же случилось тогда? Почему же так печально закончился спиритический сеанс? Возможно, на этот вопрос смогут ответить исследователи, которые с некоторых пор заинтересовались этим вопросом. Одним из их опытов являются замеры всех существующих физических полей в районе спиритического стола непосредственно во время сеансов с духами.