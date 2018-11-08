Мужа телеведущей Елены Малышевой сбил автобус в Москве
8 ноября 2018, 14:22
Супруг телеведущей Елены Малышевой Игорь Малышев госпитализирован в Москве, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, мужчина пострадал в результате наезда автобуса. «Пятый канал» уточняет, что авария произошла на улице Покровка в центре столицы 6 ноября. Медики обнаружили у Малышева сотрясение мозга и ушибы.
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве уточнили, что по факту ДТП уже проводится проверка, и подтвердили, что пострадавший от наезда был отправлен в больницу.
В материале StarHit отмечается, что Елена Малышева пока не комментирует произошедшее и находится на съемках.
Елена Малышева — ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» на Первом канале. Игорь Малышев преподает в Московском государственном медико-стоматологическом университете.