Мужа телеведущей Елены Малышевой сбил автобус в Москве

По данным телеканала, мужчина пострадал в результате наезда автобуса. «Пятый канал» уточняет, что авария произошла на улице Покровка в центре столицы 6 ноября. Медики обнаружили у Малышева сотрясение мозга и ушибы.

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве уточнили, что по факту ДТП уже проводится проверка, и подтвердили, что пострадавший от наезда был отправлен в больницу.

В материале StarHit отмечается, что Елена Малышева пока не комментирует произошедшее и находится на съемках.