Привычка заправлять кровать сразу же после сна небезопасна для здоровья

Часть людей предпочитает застилать кровать сразу же после подъема, а часть – не спешит приводить ее в порядок, что нередко вызывает негодование среди других членов семьи.

Британские представители науки в области медицины считают, что заправлять свою кровать сразу после подъема вредно для здоровья. По мнению экспертов, постель должна проветриться.

Спящие люди в своих кроватях создают хорошую среду для обитания и размножения патогенов, в частности клещей.

Сразу же после сна в постели довольно тепло и немного влажно, особенно, если человек сильно потеет (во время болезни, жарким летом, в отопительный сезон). Вредные микроорганизмы, которые чувствуют себя хорошо в таких условиях, могут стать причиной появления аллергических реакций, бронхиальной астмы, сыпи на коже. Также возрастает риск появления инфекционных заболеваний глаз.

Чтобы кровать не была рассадником бактерий, нужно вскоре после пробуждения снять с нее одеяло и хорошо проветрить спальню не менее десяти – пятнадцати минут.

Также нужно менять белье каждую неделю и периодически пылесосить мягкую обивку кровати. Одеяло, покрывало и подушки следует стирать как минимум несколько раз в год.