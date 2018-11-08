Покинувшая Россию актриса Марина Александрова снялась без одежды (яркие фото)

Марина Александрова хоть раз в год старается побывать в Японии. 2018-ый не стал исключением. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная актриса поделилась с многочисленными подписчиками фотографиями и короткими видео, сделанными в Стране восходящего солнца.

На снимках артистка запечатлела осенние пейзажи и урбанистические виды. Однако особое внимание поклонники обратили на фотографии, где Марина запечатлена сидящей в ванне на фоне большого окна, выходящим на луг. Артистка сидит в закрытой позе, однако очевидно, что она без одежды. Фанаты пришли в восторг.