Покинувшая Россию актриса Марина Александрова снялась без одежды (яркие фото)

Марина Александрова проводит время в Японии. Популярная актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена без одежды сидящей в ванне на фоне осеннего пейзажа, пишут Dni.ru.
Марина Александрова хоть раз в год старается побывать в Японии. 2018-ый не стал исключением. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная актриса поделилась с многочисленными подписчиками фотографиями и короткими видео, сделанными в Стране восходящего солнца.
На снимках артистка запечатлела осенние пейзажи и урбанистические виды. Однако особое внимание поклонники обратили на фотографии, где Марина запечатлена сидящей в ванне на фоне большого окна, выходящим на луг. Артистка сидит в закрытой позе, однако очевидно, что она без одежды. Фанаты пришли в восторг.
"Удивительно-загадочные фото!? ", "Вы какая-то волшебная! А ваша внешность незабываемая!", "А графинчик саке?" – рассыпались в комплиментах интернет-пользователи.