Фото: Анастасия Волочкова любит по вечерам нюхать носки ухажера

Накануне она опубликовала фото, на котором нюхает носки неизвестного любовника. В своем Instagram Анастасия Волочкова разместила серию фото, которую назвала «Романтический домашний вечер у костра». На двух из них она держит ногу таинственного мужчины, который фотографирует балерину. Данные кадры вызвали отвращение у подписчиков Волочковой. Они не понимают, как она может нюхать носки своего любовника, а потом публиковать кадры со своими странными действиями, пишет 7d.org.ua.