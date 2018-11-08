Чт, 8.11.2018
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  • Фото: Анастасия Волочкова любит по вечерам нюхать носки ухажера

Фото: Анастасия Волочкова любит по вечерам нюхать носки ухажера

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Sergei Vinogradov/Sergei Vinogradov/TASS

Очевидно, у балерины Анастасии Волочковой с личной жизнью все совсем плохо.

Накануне она опубликовала фото, на котором нюхает носки неизвестного любовника. В своем Instagram Анастасия Волочкова разместила серию фото, которую назвала «Романтический домашний вечер у костра». На двух из них она держит ногу таинственного мужчины, который фотографирует балерину. Данные кадры вызвали отвращение у подписчиков Волочковой. Они не понимают, как она может нюхать носки своего любовника, а потом публиковать кадры со своими странными действиями, пишет 7d.org.ua.

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