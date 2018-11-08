Чт, 8.11.2018
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  • Эта музыка навсегда в наших сердцах! Во Франции умер легендарный композитор

Эта музыка навсегда в наших сердцах! Во Франции умер легендарный композитор

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Франсис Ле

ФОТО: GABRIEL BOUYS / AFP / Scanpix

Во Франции в возрасте 86 лет ушел из жизни легендарный композитор Франсис Лей, передает RT. Он писал музыку для таких исполнителей, как Эдит Пиаф, Жюльетт Греко и Ив Монтан, а всемирную славу ему принес саундтрек к картине "История любви". За это произведение Франсис Лей получил премию "Оскар"

"С огромной болью я узнал о смерти Франсиса Лея, восхитительного музыканта и композитора из Ниццы, которому мы обязаны. Думаю о его семье и близких", – цитирует телеканал "360" мэра Ниццы Кристиана Эстрози.

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