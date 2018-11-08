Эта музыка навсегда в наших сердцах! Во Франции умер легендарный композитор
8 ноября 2018, 9:19
Во Франции в возрасте 86 лет ушел из жизни легендарный композитор Франсис Лей, передает RT. Он писал музыку для таких исполнителей, как Эдит Пиаф, Жюльетт Греко и Ив Монтан, а всемирную славу ему принес саундтрек к картине "История любви". За это произведение Франсис Лей получил премию "Оскар"
"С огромной болью я узнал о смерти Франсиса Лея, восхитительного музыканта и композитора из Ниццы, которому мы обязаны. Думаю о его семье и близких", – цитирует телеканал "360" мэра Ниццы Кристиана Эстрози.