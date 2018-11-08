Чт, 8.11.2018
Галерея: русская певица из Эстонии возбудила поклонников внешним видом на Тенерифе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Беременная Эвелина Бледанс рискует жизнью своего ребенка

Беременная Эвелина Бледанс рискует жизнью своего ребенка

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Эвелина Бледанс

ФОТО: Instagram

Минувшим летом Эвелина Бледанс публично забеременела посредством процедуры ЭКО и теперь, как она утверждает, носит малыша. Однако, чем дальше, тем больше сомнений у фанатов в беременности Эвелины. 

Она активно гастролирует, много летает на самолетах. Накануне артистка и вовсе показала рискованный трюк. Отдыхая на пляже в Евпатории, она приняла одну из поз йоги: закинула ноги за голову. Так Эвелина показала отличную физическую подготовку, но и вызвала сомнения в своей беременности. Женщинам в положении противопоказаны такие упражнения, и артистке напомнили в комментариях об этом. Впрочем, многие подписчики знаменитости уверены, что никакой беременности нет, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram Эвелины Бледанс

Читать также

Актуально

НАВЕРХ