Беременная Эвелина Бледанс рискует жизнью своего ребенка

Она активно гастролирует, много летает на самолетах. Накануне артистка и вовсе показала рискованный трюк. Отдыхая на пляже в Евпатории, она приняла одну из поз йоги: закинула ноги за голову. Так Эвелина показала отличную физическую подготовку, но и вызвала сомнения в своей беременности. Женщинам в положении противопоказаны такие упражнения, и артистке напомнили в комментариях об этом. Впрочем, многие подписчики знаменитости уверены, что никакой беременности нет, пишет 7d.org.ua.