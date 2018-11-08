Эстонию на «Евровидении 2019» мечтают представить 216 артистов, в том числе и с русскими песнями

В полуфинал мечтают попасть 216 исполнителей и авторов песен. В прошлом году композиций было больше - 258.

«Я хотелось, чтобы на конкурс присылали, по возможности, полностью готовые песни, поэтому даже не мог ожидать такого ажиотажа. И качество песен - на высоком уровне, - сказал новый генеральный продюсер конкурса Eesti Laul Томи Рахула. - Половина песен записана на эстонском языке. Из иностранных языков имеются песни на английском, испанском, русском и немецком».

В этом году впервые в полуфиналы Eesti Laul попадут 24 песни, на четыре больше, чем в прошлые годы. Уже 15 ноября в передаче «Ringvaade» будут названы имена исполнителей и авторов, прошедших в полуфиналы Eesti Laul, а 1 декабря - в спецвыпуске назовут песни полуфиналистов.

В этом году за участие с песней на эстонском языке надо было заплатить 25 евро, за композицию на иностранном языке пришлось выложить 50 евро. Всего получилось 8100 евро, эти деньги пойдут на сценическое шоу для песни-победителя конкурса.

Полуфиналы Eesti Laul 2019 пройдут 31 января и 2 февраля в Тарту, а грандиозный финал состоится 16 февраля в Таллинне.