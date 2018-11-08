Чт, 8.11.2018
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  • Московский учитель заставил всю квартиру книгами на эстонском языке. Мы узнали его секрет! (ВИДЕО)

Московский учитель заставил всю квартиру книгами на эстонском языке. Мы узнали его секрет! (ВИДЕО) Эксклюзивное видеоинтервью!

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Четверг наступил, представляем вашему вниманию свежий выпуск шоу Limon LIVE с ведущими Эдгаром Гергелем и Светой Карабут. Не уходите далеко от компьютеров: то, что вы сейчас увидите, быть может, навсегда изменит вашу жизнь. 

В российской столице есть учитель Антон Самсонов, чей дом заставлен книгами на эстонском языке, сам педагог переводит стихотворения и прозу с русского на эстонский и наоборот, дома периодически разговаривает по-эстонски, хотя в нашей стране никогда не жил. Мужчина назубок знает имена наших звезд шоу-бизнеса, следит за песенным конкурсом Eesti Laul и каждый раз с огромной радостью бывает в Таллинне, Тарту и других городах Эстонии. 

Сегодня этот интересный гость у нас в студии. Учитель, блогер и радиоведущий Антон Самсонов обожает маленькую и уютную Эстонию. Антон сходу может назвать всех артистов, которые когда-либо представляли Эстонию на «Евровидении», этой весной поставил в тупик Элину Нечаеву просьбой процитировать любимое эстонское стихотворение. 

Антон Самсонов в эфире рассказал о зарплатах учителей в московских школах и ответил на вопрос о переезде в нашу страну. «Да, не скрою, я этого очень хочу. Но я бы не стал переезжать в никуда. Если бы у меня была возможность работать здесь (в Эстонии - прим.ред.) - это был бы сон наяву», - сказал Антон Самсонов. 

Еще Антон Самсонов рассказал о передаче на интернет-радио, где за победу борются и эстонские артисты, а также очень часто побеждают. Сам Антон в восторге от Иво Линна.

Смотрите новый выпуск Limon LIVE вверху новости! 

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