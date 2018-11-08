Гороскоп на четверг, 8 ноября: этим знакам Зодиака сегодня невероятно повезет

День окажется благоприятным для всевозможных начинаний. Сейчас вы находитесь в согласии с самими собой, что уменьшает вероятность сомнений и позволяет вам действовать решительно. В течение этого дня вы также будете заряжены оптимизмом и энтузиазмом, что позволит вам видеть складывающуюся ситуацию широко, и даст возможность предсказать ее дальнейшее развитие, пишет Dvorec.ru.
Такое видение перспективы поможет вам в реализации многого из того, что вами было задумано. Однако не рекомендуется сейчас браться за все дела сразу, лучше придерживаться более последовательного подхода и стремиться к объективной оценке своих сил и возможностей. Вечер этого дня будет удачен для обучения и начала длительного путешествия.
Овен
Уединение не повредит вам, скорее вдохновит на смелый поступок. Поддержка друга или коллектива единомышленников создаст вам хороший психологический тыл, позволит не бояться опасностей. Однако ваши настроения или действия могут вызвать неудовольствие партнера. Увлекшись собственными свершениями, идущими как по маслу, вы не сразу сумеете это заметить. Если вы дорожите своим супружеством или романтической связью, намечаете совместную поездку или работу, то вам придется проявить дополнительную, непривычную гибкость, настраиваясь на вкусы и убеждения другого человека.
Телец
Успешным будет заключение соглашений, основанных на общности интересов и взаимном дружеском расположении. Вместе с партнером, обладающим яркой индивидуальностью и большой силой, вы можете заняться продвижением объединяющей обоих идеи, сочетая официальные, традиционные методы со свободными, новаторскими приемами. Источником болезненных осложнений могут незаметно стать вопросы, связанные с убеждениями, нравственной позицией одной из сторон. Вы рискуете лишиться безусловной симпатии коллеги, если будете настаивать на собственных представлениях о справедливости и гармонии.
Близнецы
Продвигайтесь в новом, необычном направлении, осуществляйте остроумные планы. Если хотите получить удовлетворение от работы, найдите себе напряженную, трудную задачу. Желательна общая ориентация на новизну, эксперимент, исследовательский подход. Хорошее время для медиков, криминалистов и следователей, работников сферы услуг. Чтобы успехи не оказались омрачены ссорой с дорогим вам партнером, проявите гибкость и терпимость. Не заостряйте вопросов, связанных с его привычками, происхождением, вкусами, не трогайте лишний раз больных мест его души, неудовлетворенных желаний.
Рак
Хорошее время для страстных свиданий и романтических путешествий. Если вы будете слишком эмоционально и предвзято относиться к какой-либо своей обязанности, к непростому моменту в отношениях с людьми, то общее хорошее настроение может оказаться подпорчено. День подходит для обновления и расширения знаний. Но вряд ли вам захочется грызть гранит науки, зубрить материал, рассуждать и мыслить по жестким правилам. Свой кругозор вы расширите посредством свежих волнующих впечатлений, переживаний, или познакомившись с интересным, симпатичным человеком издалека.
Лев
В вашем настроении соединятся эмоциональность, воинственность и уверенность в себе. Чувствуя за спиной надежный тыл в лице близких, вы без труда и даже с интересом возьмете любые барьеры, проясните прежние недоразумения. Возможны неожиданные осложнения в сердечных делах или в сексуальной сфере, которые вам придется перетерпеть, уже не прибегая к помощи семьи. В общении с возлюбленными или детьми вы можете нечаянно задеть больную струну, и это станет источником переживаний. Вам могут напомнить о чувстве долга, о выполнении соглашения, возможны и несправедливые обвинения.
Дева
Вами овладеет ненужный дух противоречия, если вы не будете заранее четко знать, что и зачем делаете. Вы можете завязать знакомство или заключить соглашение вопреки собственным привычкам. Или, например, обратиться за консультацией к тем, кого совсем не считаете надежными и знающими людьми. Вам будет трудно усидеть на месте, оставаться в одиночестве. Под влиянием настроения вы способны переделать много дел, съездить в несколько разных мест. Постарайтесь не вступать в споры с домочадцами, особенно по финансовым вопросам - это ничего не даст, кроме взаимно испорченного настроения.
Весы
Вы будете трудиться в свое удовольствие, выполняя разнообразные обязанности. Но это возможно, лишь если вы уверены в том, что работаете на себя, а не только на других людей, и что ваша личная воля не слишком скована традиционными рамками инструкций. Собственный заработок в большой мере зависит от участия партнера или друга в формировании ваших средств. Но это обстоятельство скорее во благо вам, чем во вред. В дороге не исключены небольшие материальные потери, путаница, отсутствие требуемого комфорта. Вы можете получить неприятные впечатления или познакомиться с навязчивым человеком.
Скорпион
Вы можете позволить себе почти любое развлечение, которое взбредет на ум вам или вашим друзьям. Но придется оглядываться как на свои финансовые возможности, так и на некоторые моральные запреты. К вашей досаде, может случиться, что именно то самое - горячо желаемое, впечатляющее - удовольствие вам как раз и не разрешено, по той или иной причине. Это хороший день для оригинального творчества. Спонтанное решение о совместном семейном отдыхе будет в целом удачным и не разочарует. Родители-Скорпионы могут активно поучаствовать в жизни детей, разделить их увлечения, интересы.
Стрелец
Вы и ваши домашние можете так и не понять друг друга до конца, но это не приведет к ссоре и громкому конфликту. Настоящие радости и интересные новости все же ждут вас именно дома. Поэтому не пытайтесь делать оскорбленное лицо и не направляйтесь для удовлетворения своих интересов и потребностей в другое место. Если ваши друзья не очень нравятся близким, просто не заостряйте на этом внимание. Займите членов семьи общей работой, подключите их к собственным задачам, и они не откажутся вам помочь. День обещает удачу тем, кто занят оказанием бытовых услуг, бескорыстной оперативной помощи.
Козерог
Совместная деятельность с единомышленником принесет вам удовлетворение. Того, кто разделяет ваши интересы, вы можете сделать своим партнером. Друзья вашего супруга (супруги) легко могут стать и вашими друзьями. Не будьте консервативны - новая информация будет вам только на пользу, так же, как и непривычные способы связи или незнакомый маршрут поездки. Однако, если не хотите негативной или вопросительной реакции, не делитесь со знакомыми и близкими дорогими вам планами, замыслами, глубоко личными привязанностями. Ваше окружение мало заинтересовано в том, о чем вы тайно мечтаете.
Водолей
Оригинальный подход к наличным средствам (заработку, накоплениям, покупкам) будет вам очень полезен. Условия, на которых вы работаете с другими людьми, вполне позволяют провести реорганизацию и заново подвести баланс. Но это удастся вам лишь в том случае, если вы сумеете не примешивать к подсказкам своей интуиции и ума страстные навязчивые желания. Принимая решения о расходах, не поддавайтесь влиянию друзей, не соблазняйтесь баснословными прибылями и обещаниями необыкновенного комфорта. Иначе вы рискуете влезть в долги еще до того, как получите хоть какую-то прибыль.
Рыбы
Деловые контакты с представителями других стран и культур обещают быть успешными. Чтобы это обещание стало реальностью, выбирайте себе в сотрудники ярких, сильных личностей, которые умеют работать, а в сомнительной ситуации привыкли рассчитывать главным образом на себя. Это умение они передадут вам, и вы тоже станете на порядок сильнее. Напротив, если вы будете очарованы людьми, которые пытаются надавить на вас коллективными убеждениями или покорить магическим обаянием, вас ожидают неприятные сюрпризы, а также недовольство и критика со стороны проверенных, надежных партнеров.