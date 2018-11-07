Великолепный ребенок: Лиза Галкина осознаннее брата подходит к учебе

Пока глава знаменитого семейства находится на гастролях, дети Пугачевой и Галкина продолжают обучение в своем родном замке в Грязи. Правда, если Гарри во время уроков французского языка может и побаловаться, то Лиза в свою очередь отличилась усидчивостью и ответственностью, рассказывает Joinfo.ua.

Дети Галкина и Пугачевой за уроками французского языка

Итак, из многочисленных роликов Максима Галкина нам известно, что знаменитые двойняшки активно изучают французский язык. Сам юморист неоднократно публиковал видео занятий детей в своем микроблоге. Однако сейчас супруг Аллы Борисовны занят гастролями и снимать новые ролики ему не представляется возможным.

Зато за него и для него это делает репетитор французского языка, а затем отправляет Максиму Александровичу результаты проведенной работы. Таким образом, в Instagram артиста, несмотря на его отъезд из родного дома, все равно появляются всеми любимые видео с детьми.

Первым стал ролик про Гарика, который, хоть и с энтузиазмом, но и с повышенной гиперактивностью, продемонстрировал свои знания иностранного языка. Тем не менее, несмотря на то, что мальчик бегал по комнате и баловался, он отвечал на все вопросы и выполнял все задания, поставленные учителем.

Лиза Галкина в свою очередь показала, насколько она ответственна. Настоящая гордость для отца и матери и пример для подражания остальным детям. Ребенок с абсолютным спокойствием, в заметным старанием вырисовал каждую букву в специальной рабочей тетради. Дочь Пугачевой и Галкина отличилась усидчивостью и усердием, также продемонстрировав в свои пять лет уже отличные знания французского.

Поклонники звездной четы отметили, что Лиза – великолепный ребенок, похвалили отца и мать за их вклад в развитие детей и напророчили девочке великое будущее.

«У нее великое будущее», «Чудная девочка!», «Лизонька , умница. Всё у тебя получится.!!!», «Очень здорово ! Не могу свою малышку научить правильно брать карандаш ... подскажите, как?» (Орф. и пункт. авторов сохранены, прим. Ред.).

В завершение Лиза Галкина на французском передала папе, что он замечательный и отправила воздушный поцелуй. Пожалуй, это для родителей самое лучшее вознаграждение и гордость.