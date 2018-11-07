Великолепный ребенок: Лиза Галкина осознаннее брата подходит к учебе

Лиза и Гарри Галкины, как известно из многочисленных видео Максима, изучают французский язык. Однако, если мальчик во время занятий позволяет себе баловство, то дочь Пугачевой продемонстрировала всю свою ответственность.
Пока глава знаменитого семейства находится на гастролях, дети Пугачевой и Галкина продолжают обучение в своем родном замке в Грязи. Правда, если Гарри во время уроков французского языка может и побаловаться, то Лиза в свою очередь отличилась усидчивостью и ответственностью, рассказывает Joinfo.ua.
Дети Галкина и Пугачевой за уроками французского языка
Итак, из многочисленных роликов Максима Галкина нам известно, что знаменитые двойняшки активно изучают французский язык. Сам юморист неоднократно публиковал видео занятий детей в своем микроблоге. Однако сейчас супруг Аллы Борисовны занят гастролями и снимать новые ролики ему не представляется возможным.
Зато за него и для него это делает репетитор французского языка, а затем отправляет Максиму Александровичу результаты проведенной работы. Таким образом, в Instagram артиста, несмотря на его отъезд из родного дома, все равно появляются всеми любимые видео с детьми.
Первым стал ролик про Гарика, который, хоть и с энтузиазмом, но и с повышенной гиперактивностью, продемонстрировал свои знания иностранного языка. Тем не менее, несмотря на то, что мальчик бегал по комнате и баловался, он отвечал на все вопросы и выполнял все задания, поставленные учителем.
Лиза Галкина в свою очередь показала, насколько она ответственна. Настоящая гордость для отца и матери и пример для подражания остальным детям. Ребенок с абсолютным спокойствием, в заметным старанием вырисовал каждую букву в специальной рабочей тетради. Дочь Пугачевой и Галкина отличилась усидчивостью и усердием, также продемонстрировав в свои пять лет уже отличные знания французского.
Лиза пишет по-французски - репортаж для папы 😍 Единственное, я опростоволосился - оттитровал фразу, которую пишет Лиза, почему-то переведя её с испанского, так как весь день общался на испанском здесь на юге США, конечно же, это по-испански «вышло солнце», а по-французски «он испачкал пол» 😍 #урокифранцузского #елизаветагалкина
Поклонники звездной четы отметили, что Лиза – великолепный ребенок, похвалили отца и мать за их вклад в развитие детей и напророчили девочке великое будущее.
«У нее великое будущее», «Чудная девочка!», «Лизонька , умница. Всё у тебя получится.!!!», «Очень здорово ! Не могу свою малышку научить правильно брать карандаш ... подскажите, как?» (Орф. и пункт. авторов сохранены, прим. Ред.).
В завершение Лиза Галкина на французском передала папе, что он замечательный и отправила воздушный поцелуй. Пожалуй, это для родителей самое лучшее вознаграждение и гордость.
Между тем, в Сети уверены, что Лиза растет артистичным ребенком и считают, что она – копия мамы. Гарику же приписывают и внешность отца и его взбалмошный характер.