После страшной болезни дочь Андрея Кончаловского вышла в свет

Ирина Бразговка познакомилась с Андреем Кончаловским, когда ей не было еще 20 лет. Режиссер сразу обратил на нее внимание. «Это было ужасно, потому что я чувствовала себя голой. Все вроде было хорошо, но меня так рассматривали, я очень стеснялась. Мне кажется, ему это даже понравилось», – призналась она.

Актриса сообщила, что ей всегда нравились мужчины старше нее. «Я знала, что у него есть жена (актриса Наталья Аринбасарова. – Прим. ред.), но меня, честно вам скажу, Господи, прости меня, это не интересовало совсем. Я настолько доверяла ему как человеку, как личности, я верила, что он ничего не сделает противоестественного и безнравственного», – объяснила актриса.

При этом Бразговка понимала, что ее отношения с Кончаловским – на время, и приняла, что является лишь эпизодом в его жизни. Действительно, вскоре режиссер покинул страну, а она узнала, что ждет ребенка. Однако решила ничего не говорить Андрею. К тому же Ирина встретила другого мужчину и на вопрос, его ли это ребенок, ответила ему: да.

Родилась Дарья. У девочки обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. «Даша оказалась больна какой-то внутриутробной инфекцией, очень серьезной, в результате которой была поражена печень», – сообщила Бразговка.

Дочь Андрея Кончаловского Дарья. ФОТО: Кадр из передачи

Дальше началась борьба за жизнь девочки. «Это долгие какие-то больницы, бесконечные, с переливаниями крови, заражением при этих переливаниях новым гепатитом. Это была бесконечная борьба за жизнь», – заключила актриса.

Когда Дарье было 17 лет, объявился Андрей Кончаловский. Ему рассказали, что у него есть внебрачная дочь, которой нужна помощь. Режиссер стал давать деньги.

Разумеется, Кончаловский сомневался, что Даша его дочь. «Но это было лишь раз, потому что дальше он занялся делом. Есть ребенок. С ним надо что-то делать», – рассказала сама Дарья Михалкова, появившаяся в студии. Режиссер отправил ее в Америку, сделал новые зубы, ведь в детстве Дарья их травмировала.