Ср, 7.11.2018
Копия Королевой: поклонники ошарашены видом 40-летней дочери Николаева СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Начинающим звездам на заметку: Пугачева сделала открытие, как стать успешной в шоу-бизнесе

Начинающим звездам на заметку: Пугачева сделала открытие, как стать успешной в шоу-бизнесе

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Алла Пугачева.

ФОТО: Ramil Sitdikov/RIA Novosti

Поклонники Аллы Пугачевой считают, что Примадонна говорит такие мудрые вещи, что ее можно сравнить с Фаиной Раневской. "Ваши фразы будут крылатые", - пророчат фанаты знаменитой певицы, пишут Argumenti.ru. 

Алла Борисовна опубликовала в Instagram свое архивное интервью, которое активно обсуждают ее подписчики. Пугачева призналась, почему она всегда стремилась поддерживать имидж легкомысленной и взбалмошной женщины. "Я боюсь интервью, где я могу показаться умной. А я же не глупая женщина, и скрыть это безумно сложно", - рассказала Пугачева много лет назад.

Возможно, Алла Пугачева сделала открытие как стать успешной в шоу-бизнесе. 

"Потому что, как только я покажу себя умной, – все, заговорят: "Что-то она глупую песню какую-то спела". То есть, все мои песни вдруг начинают глупеть", — делилась Пугачева на встречах с поклонниками.

"Вы, Алла Борисовна, чем-то становитесь похожи на Фаину Раневскую. Ваши фразы будут крылатые..." - пишут в комментариях.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ