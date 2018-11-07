Пять знаков Зодиака, у которых больше всего шансов разбогатеть

Дева (23.08 – 22.09)

Среди всех знаков Зодиака только Дева выделяется особенным трудолюбием и рациональностью мышления. Такие люди очень решительны и никогда не пропускают незамеченной даже малейшую деталь.

Поскольку Дева подчиняется земной стихии, ее отличает стабильность и умение лучше других ощущать суровые реалии жизни. Как правило, она спокойна, собрана и никогда не теряет самообладания, независимо от обстоятельств.

Все Девы – перфекционисты, которые реагируют на происходящее быстро и рационально, из-за чего из таких людей получаются отличные руководители. Помимо своих личностных качеств, рожденные под данным знаком всегда стараются придать своей работе привлекательный вид.

Телец (20.04 – 20.05)

Как и Дева, Телец является знаком земной стихии. Это практичные и скромные люди, поддерживающие стабильность во всех своих отношениях. Их можно охарактеризовать как чрезвычайно верных и последовательных личностей.

Телец никогда не станет прислушиваться к внутреннему голосу, отдавая предпочтение глубокому анализу любой проблемы. Будучи довольно умными, Тельцы умеют расставлять приоритеты, а потому очень эффективны в своей работе, что делает их хорошими руководителями.

Рожденные под этим созвездием никогда не нарушают обещаний, из-за чего являются очень надежными бизнес-партнерами. Они вызывают у окружающих доверие, поэтому люди с готовностью инвестируют в их дело.

А еще Тельцу нравится вести скромную жизнь и тратить как можно меньше. Он, скорее, сделает инвестицию в какой-то прибыльный бизнес, чем потратится на предметы роскоши.

Рак (21.06 – 22.07)

Будучи знаком водной стихии, Раки очень заботливые и всегда побуждают окружающих использовать свой потенциал на полную. Они очень сострадательны и уверены в себе. А еще рожденные под этим знаком внимательны к потребностям других людей и за свои услуги никогда не требуют ничего взамен. За это их можно назвать отличными командными игроками, которые легко завоевывают доверие других людей. Подобное доверие делает их эффективными советниками как в работе, так и в личной жизни.

Раки — творческие личности, у которых обязательно найдется какая-то свежая и гениальная идея. Нередко их творческие навыки служат основой для создания нового дела.

Все представители этого созвездия легко находят себе работу по нраву. Так они меньше устают, а потому редко меняют сферу занятости. Им можно доверить любой проект, потому что Раки никогда не потеряют интерес к нему, пока не доведут до самого конца.

Лев (23.07 – 22.08)

Лев – единственный представитель огненных знаков Зодиака в этом списке. Рожденные под созвездием короля джунглей являются прирожденными лидерами, что дополняется их энтузиазмом и энергичностью.

Львы невероятно мужественны и достигают успеха в любых своих начинаниях. А их харизматичность всегда приковывает внимание окружающих.

Все Львы оптимисты, пытающиеся получить от жизни все. Они самосознательны и знают, как максимально эффективно использовать имеющиеся возможности.

Львы ведут себя очень достойно, а еще их невозможно убедить пойти против своих убеждений. Эти качества помогают им добиваться успеха в любой выбранной ими сфере, попутно пополняя баланс своего банковского счета.

Скорпион (23.10 – 21.11)

Скорпионы очень харизматичны и не раздумывая направляют весь свой шарм на окружающих. Они с легкостью заставляют людей делать то, что им нужно, нравится это человеку или нет.

Скорпионы неразрывно связаны с водой, что дает им сильные интуитивные и экстрасенсорные способности. У них врожденная тяга к познанию нового, что делает их отличными детективами.