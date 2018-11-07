Смело! Дочь Мадонны оголила грудь в наряде «развратной мумии»

Дочь Мадонны — настоящая бунтарка. Она не перестает шокировать поклонников — то демонстрирует папарацци свое нижнее белье, то выступает за бодипозитив, отказываясь от бритья ног и подмышек, пишет Woman.

Недавно девушка снова показала, на что готова ради эпатажа. 5 ноября в Нью-Йорке прошла дизайнерская премия CFDA/Vogue Fashion Fund. Среди многочисленных звездных гостей была и Лурдес. Для мероприятия девушка выбрала очень откровенный костюм — экстравагантный комплект марки Luar, состоящий из прозрачного топа и драпированной юбки. Под топ Леон надела... прозрачный бюстгальтер. Образ девушки был весьма провокационным, рассмотреть ее грудь без особого труда могли все присутствующие.