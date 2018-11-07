Смело! Дочь Мадонны оголила грудь в наряде «развратной мумии»

Старшая дочь Мадонны, 22-летняя Лурдес Леон, не меньше своей знаменитой матери любит эпатировать публику. Недавно девушка снова отличилась, придя на светское мероприятие в практически прозрачном платье.
Дочь Мадонны — настоящая бунтарка. Она не перестает шокировать поклонников — то демонстрирует папарацци свое нижнее белье, то выступает за бодипозитив, отказываясь от бритья ног и подмышек, пишет Woman.
Недавно девушка снова показала, на что готова ради эпатажа. 5 ноября в Нью-Йорке прошла дизайнерская премия CFDA/Vogue Fashion Fund. Среди многочисленных звездных гостей была и Лурдес. Для мероприятия девушка выбрала очень откровенный костюм — экстравагантный комплект марки Luar, состоящий из прозрачного топа и драпированной юбки. Под топ Леон надела... прозрачный бюстгальтер. Образ девушки был весьма провокационным, рассмотреть ее грудь без особого труда могли все присутствующие.
Дочь певицы охотно позировала фотографам, совершенно не стесняясь своего откровенного наряда. Нам показалось, что завернутая в ткань девушка чем-то похожа на кокетливую мумию, которой захотелось зажечь на вечеринке.