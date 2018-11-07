Умерла актриса из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Интерны»
7 ноября 2018, 10:03
Заслуженная артистка России Наталья Корчагина скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте Московского театра юного зрителя, в котором она служила, передает Lenta.
Причина смерти пока не раскрывается.
Корчагина выступала в Московском театре юного зрителя с 1974 года. Она также исполнила эпизодические роли в сериалах «Моя прекрасная няня», «Интерны», «Мой ласковый и нежный мент», «Однажды будет любовь», «Атлантида». Помимо этого, актриса сыграла в трехсерийной киноповести «Встреча на далеком меридиане», фильмах «Дочки-матери» и «Мама не горюй 2».