Умерла актриса из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Интерны»

Корчагина выступала в Московском театре юного зрителя с 1974 года. Она также исполнила эпизодические роли в сериалах «Моя прекрасная няня», «Интерны», «Мой ласковый и нежный мент», «Однажды будет любовь», «Атлантида». Помимо этого, актриса сыграла в трехсерийной киноповести «Встреча на далеком меридиане», фильмах «Дочки-матери» и «Мама не горюй 2».