Ср, 7.11.2018
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  • Умерла актриса из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Интерны»

Умерла актриса из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Интерны»

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Internet.

Заслуженная артистка России Наталья Корчагина скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте Московского театра юного зрителя, в котором она служила, передает Lenta.

Причина смерти пока не раскрывается.

Корчагина выступала в Московском театре юного зрителя с 1974 года. Она также исполнила эпизодические роли в сериалах «Моя прекрасная няня», «Интерны», «Мой ласковый и нежный мент», «Однажды будет любовь», «Атлантида». Помимо этого, актриса сыграла в трехсерийной киноповести «Встреча на далеком меридиане», фильмах «Дочки-матери» и «Мама не горюй 2».

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