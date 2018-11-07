Настало время задуматься о будущем: гороскоп на 7 ноября

Овен

Нет ничего удивительного, что вам иногда хочется побыть в одиночестве. Подарите себе такую возможность, кто знает, когда выпадет еще один шанс.

Телец

Не ведитесь на провокации. Сесть в лужу вы сегодня сможете легко, но лучше не допустить подобного положения вещей.

Близнецы

Нынешний день будет благоприятен для всевозможных авантюр. Будьте уверены в том, что делаете, и все у вас получится на уровне.

Рак

Ожидать поддержки и понимания окружающих — бесполезно. Вы слишком сложно излагаете свои мысли. Попробуйте изъясняться проще.

Лев

Нынешний день будет наполнен шутками и весельем. Так что хорошее настроение сегодня вам гарантировано. Прилива сил хватит на пару дней.

Дева

Умерьте свои желания. Помните, лучше синица в руке. Поэтому довольствуйтесь тем, что есть. А то, к чему стремитесь, придет само по себе.

Весы

Слишком велика вероятность нажить себе врагов, поэтому контролируйте свои эмоции. Будьте максимально спокойны и уравновешены.

Скорпион

Интуиция поможет вам сегодня принять очень важное решение. Постарайтесь все же обдумать каждую деталь предстоящего мероприятия.

Стрелец

То, что сегодня покажется вам отличной идеей, назавтра может таковой не оказаться. Сегодня на чашу весов могут лечь ваши отношения с кем-то.

Козерог

Вы будете очень быстро справляться с делами, которые вызывают у вас негативные чувства. Так за один день вы переделаете то, что давно ожидало решения.

Водолей

Не позволяйте себе думать, что запланированное вами на сегодня может не получиться. Мысли должны быть позитивными, как и настрой.

Рыбы

Ваши близкие будут удивительно внимательны к вашим словам. И даже кое в чем сумеют вам помочь. Это приятная неожиданность.