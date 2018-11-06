52-летняя Сальма Хайек восхитила красотой в золотом винтажном платье с эффектным декольте

Сальма Хайек ФОТО: imageSPACE/MPI/Capital Pictures / SPA/MPI/Capital Pictures

На этом светском мероприятии 52-летняя дива выглядела невероятно роскошно в винтажном золотом платье в пол от Gucci. Декольте удачно подчеркнуло пышную грудь Сальмы, а расклешенный подол скрыл бедра, передает Fabiosa.ru.

Восхитительная красавица!

Сальма Хайек ФОТО: gotpap/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

А накануне супруга французского миллионера Франсуа Пино похвасталась футболкой с провокационной надписью «Love wins».

Вот что Сальма написала в своем Instagram: «Ничего нет более важного, чем ваше мнение. Нет времени более важного, чем сейчас...»

Сальма Хайек ФОТО: gotpap/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

Дело в том, что популярная брюнетка является ярой сторонницей равноправия и сейчас активно поддерживает латиноамериканское феминистическое движение.