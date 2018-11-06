Вт, 6.11.2018
Опечаленный Галкин подавлен жуткой трагедией СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • 52-летняя Сальма Хайек восхитила красотой в золотом винтажном платье с эффектным декольте

52-летняя Сальма Хайек восхитила красотой в золотом винтажном платье с эффектным декольте

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сальма Хайек

ФОТО: imageSPACE/MPI/Capital Pictures / SPA/MPI/Capital Pictures

Популярная брюнетка Сальма Хайек не упускает любой возможности похвастаться сногсшибательной фигурой. Так, 3 ноября 2018 года голливудская актриса специально прибыла из Парижа, где сейчас постоянно проживает, в Лос-Анджелес на торжественную церемонию «LACMA Art + Film Gala».

Сальма Хайек

ФОТО: imageSPACE/MPI/Capital Pictures / SPA/MPI/Capital Pictures

На этом светском мероприятии 52-летняя дива выглядела невероятно роскошно в винтажном золотом платье в пол от Gucci. Декольте удачно подчеркнуло пышную грудь Сальмы, а расклешенный подол скрыл бедра, передает Fabiosa.ru.

Восхитительная красавица!

Сальма Хайек

ФОТО: gotpap/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

А накануне супруга французского миллионера Франсуа Пино похвасталась футболкой с провокационной надписью «Love wins».

Вот что Сальма написала в своем Instagram: «Ничего нет более важного, чем ваше мнение. Нет времени более важного, чем сейчас...»

Сальма Хайек

ФОТО: gotpap/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

Дело в том, что популярная брюнетка является ярой сторонницей равноправия и сейчас активно поддерживает латиноамериканское феминистическое движение.

Несмотря на более чем обеспеченного супруга, Хайек продолжает строить успешную карьеру в Голливуде, активно снимаясь в кино. Кроме того, Сальма воспитывает 11-летнюю дочь и занимается благотворительностью.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ