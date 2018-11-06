Несмотря на то, что молочная продукция в целом очень полезна для организма, мужчины должны контролировать количество употребляемых ими продуктов из молока. Специалисты Гарвардского университета считают, что молочные продукты могут плохо сказываться на мужском здоровье, - конкретно, ухудшать качество мужской спермы.
Ученые установили, что мужчины, которые привыкли каждый день употреблять больше трех кусочков сыра, могут столкнуться с ухудшением собственной фертильности. Данное заключение было сделано после проведения эксперимента с участием 189 добровольцев в возрасте от 19 до 25 лет. К началу эксперимента все мужчины были здоровы и пребывали в хорошей физической форме. Специалисты следили за изменениями в показателях работы организма испытуемых в связи с рационом питания, пишет Medikforum.ru.
«У мужчин, которые каждый день употребляют три и больше порций продуктов из молока, сперма хуже на 25 процентов по сравнению с теми, кто употребляет такие продукты лишь изредка», - констатировали авторы работы.
Ученые оговариваются, что польза молочных продуктов как таковых неоспорима. «Молочка» является превосходным источником кальция и витамина D – нутриентов, доказавших свое положительное влияние на состояние организма, укрепляющих сердце и иммунитет. Однако, отмечают исследователи, мужчинам следует знать, что в сыре, мороженом, молоке содержатся женские гормоны. Поэтому – хотя полностью отказываться от молочных продуктов и не нужно - представителям сильного пола следует соблюдать умеренность в употреблении молока и продуктов из него, подчеркнули эксперты.