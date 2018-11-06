Названы самые сокровенные страхи знаков Зодиака

Приведенный ниже список страхов различных знаков Зодиака поможет вам узнать, какие причины скрываются за этими фобиями, а также укажет на истинный путь к успеху и благосостоянию, пишет Cluber.com.ua.
Овен: потеря близких
Овен часто ассоциируется у нас с человеком, ненавидящим поражения. Он боится потерять своих друзей. Но осознание подобной потери зачастую происходит слишком поздно.
Это воинственный знак, представители которого получают удовольствие от добротной схватки. И если они такой не находят, то несознательно начинают противостоять своим близким. Подобное поведение нередко приводит к разрыву отношений, а не к ответным действиям, тем самым заставляя Овна почувствовать себя в роли жертвы.
Телец: нехватка ресурсов
Этот земельный знак буквально помешан на практичной бережливости и славится своей материалистичной натурой.
Рожденные под созвездием Тельца стремятся к постоянному карьерному росту, боясь оказать в нищете. А ведь они привыкли жить в окружении предметов роскоши.
Он любит стабильность и комфорт, поэтому отказ от привычек дается ему непросто.
Близнецы: необходимость выбирать
Это знак воздушной стихии. Близнецы испокон веков стоят перед проблемой выбора. Они очень творческие личности, а разум каждого из них полон великих идей. Но выбирать приходится только одну, отбрасывая при этом вторую. В этом и заключается непростой и страшный для Близнецов выбор.
Рак: быть вдали от дома или выйти из зоны комфорта
Эти люди страдают от высшей формы агорафобии, они редко выходят за пределы привычных мест. Но быть изолированными от внешнего мира - плохо для этого знака Зодиака. Для здоровья и психики Рака полезным будет посещение незнакомых для него мест.
Лев: быть на лавке запасных
Львы известны харизмой, шармом и задатками лидера. Их цель – оказаться в центре всего, и люди их любят. Поэтому самый большой страх любого Льва – быть незамеченным.
Эти личности долго добиваются признания, и если не получают его, то воспринимают это не слишком благосклонно.
Дева: несовершенство
Представители данного созвездия склонны к излишней чистоте и часто страдают от обсессивно-компульсивного расстройства. Их желание всегда выглядеть безупречно вызывает огромную озабоченность.
Организованность и чистота помогают им побеждать пессимизм.
Весы: быть одиноким
Благодаря своей страстной натуре, из Весов получаются отличные любовники. Одиночество вызывает у них грусть и страх. Весы - это либо верные однолюбы, либо люди, находящиеся в глубокой депрессии. Любовь помогает им выжить, а одиночество быстро тянет их на дно.
Скорпион: близость
Наверняка вам приходилось слышать о мрачности и задумчивости Скорпионов. Но еще они являются чуть ли не самыми чувствительными среди людей знаком Зодиака, поскольку не могут выражать свои эмоции лишь частично.
Страх Скорпиона состоит их двух частей: боязни того, что его бросят и боязни потерять самого себя в отношениях. Поэтому такие отношения заканчиваются отталкиванием любимого человека или эмоциональным отстранением от него.
Стрелец: боязнь замкнутого пространства
Это настоящие исследователи, которые ради своей страсти к познанию чего-то нового готовы на любые жертвы. Все, что препятствует их жажде странствий, сразу же попадает в список угроз для ликвидации.
Под жаждой странствий имеется в виду не только исследование каких-либо местностей. Стрельца вряд ли назовешь верным партнером, ему всегда требуется все больше свободы и пространства, что в конечном итоге приводит к разрыву отношений и обвинению в этом любимого человека.
Слишком долгое пребывание в отношениях или на одном месте – вот самый большой страх всех рожденных под этим знаком.
Козерог: неудача
Козероги – настоящие работяги, для которых не страшны никакие препятствия. А боятся они неудач, которые могут постигнуть, если они выйдут за рамки привычного.
Как и Львы, они мечтают о великих достижениях, а ради заслуженного признания пройдут любое расстояние.
Главная фобия Козерога – ошибиться и отойти на задний план.
Водолей: обязательства и обязанности
У Водолея и Стрельца общая фобия – попасть в ловушку. Но у Водолея под «ловушкой» скрываются отношения, работа и семья. Эти люди не созданы для рутины, скуки брака и офисной работы. Поэтому Водолей приложит максимум усилий, чтобы всего этого не допустить. А еще Водолеи ненавидят моменты, когда в их умственных способностях сомневаются, а решения приходится пересматривать.
Рыбы: ответственность
Помните Питера Пена? Рыбам тоже не хочется быть взрослыми. Их устраивают сказочные мечты, где можно жить, не принимая на себя никаких обязательств. Стоит дать им пачку счетов для оплаты, и они окажутся в положении, которое доставляет им максимум дискомфорта.
Нескончаемый запас творческой энергии приводит к тому, что Рыбы просто теряют способность взрослеть. По этой причине многие представители данного знака Зодиака прибегают к употреблению наркотиков и алкоголя, надеясь с их помощью убежать от постоянных придирок со стороны окружающих, требующих от них встряхнуться и повзрослеть.