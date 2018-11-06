Названы самые сокровенные страхи знаков Зодиака

Овен: потеря близких

Овен часто ассоциируется у нас с человеком, ненавидящим поражения. Он боится потерять своих друзей. Но осознание подобной потери зачастую происходит слишком поздно.

Это воинственный знак, представители которого получают удовольствие от добротной схватки. И если они такой не находят, то несознательно начинают противостоять своим близким. Подобное поведение нередко приводит к разрыву отношений, а не к ответным действиям, тем самым заставляя Овна почувствовать себя в роли жертвы.

Телец: нехватка ресурсов

Этот земельный знак буквально помешан на практичной бережливости и славится своей материалистичной натурой.

Рожденные под созвездием Тельца стремятся к постоянному карьерному росту, боясь оказать в нищете. А ведь они привыкли жить в окружении предметов роскоши.

Он любит стабильность и комфорт, поэтому отказ от привычек дается ему непросто.

Близнецы: необходимость выбирать

Это знак воздушной стихии. Близнецы испокон веков стоят перед проблемой выбора. Они очень творческие личности, а разум каждого из них полон великих идей. Но выбирать приходится только одну, отбрасывая при этом вторую. В этом и заключается непростой и страшный для Близнецов выбор.

Рак: быть вдали от дома или выйти из зоны комфорта

Эти люди страдают от высшей формы агорафобии, они редко выходят за пределы привычных мест. Но быть изолированными от внешнего мира - плохо для этого знака Зодиака. Для здоровья и психики Рака полезным будет посещение незнакомых для него мест.

Лев: быть на лавке запасных

Львы известны харизмой, шармом и задатками лидера. Их цель – оказаться в центре всего, и люди их любят. Поэтому самый большой страх любого Льва – быть незамеченным.

Эти личности долго добиваются признания, и если не получают его, то воспринимают это не слишком благосклонно.

Дева: несовершенство

Представители данного созвездия склонны к излишней чистоте и часто страдают от обсессивно-компульсивного расстройства. Их желание всегда выглядеть безупречно вызывает огромную озабоченность.

Организованность и чистота помогают им побеждать пессимизм.

Весы: быть одиноким

Благодаря своей страстной натуре, из Весов получаются отличные любовники. Одиночество вызывает у них грусть и страх. Весы - это либо верные однолюбы, либо люди, находящиеся в глубокой депрессии. Любовь помогает им выжить, а одиночество быстро тянет их на дно.

Скорпион: близость

Наверняка вам приходилось слышать о мрачности и задумчивости Скорпионов. Но еще они являются чуть ли не самыми чувствительными среди людей знаком Зодиака, поскольку не могут выражать свои эмоции лишь частично.

Страх Скорпиона состоит их двух частей: боязни того, что его бросят и боязни потерять самого себя в отношениях. Поэтому такие отношения заканчиваются отталкиванием любимого человека или эмоциональным отстранением от него.

Стрелец: боязнь замкнутого пространства