«Его уже не будет»: Муцениеце оборвали телефон из-за Прилучного

В итоге на следующий день Муцениеце решила ответить фанатам. Она опубликовала фотографию вчерашнего именинника и написала: «Прилучный! Ты ужасный! Не было поста на твой ДР... и меня все задолбали вопросом: "А где пост Паше?" Его уже не будет».

Однако актриса все же поздравила мужа с прошедшим днем рождения. "Дело-то не в посте! Но у меня, как на Новый Год! Телефон не умолкает! И с каких пор? Твой ДР, как Новый Год? В нашем мире не придумали слов, чтобы описать нас, и то, что между нами творится... и это бесконечность... и видимо реально, твой ДР = мой ДР... я люблю твою душу – и это главное! Просто будь! Будь жив, будь счастлив, и я буду счастлива от одной твоей ухмылочки... или улыбки! Ты – вселенная! Всё остальное - не важно!", – обратилась к Прилучному Муцениеце.