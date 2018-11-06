Самый сексуальный клип этого года в России - вот он! Несравненная Даяна Брют представила горячее видео
6 ноября 2018, 14:36
В Москве набирает обороты карьера сексуальной и нежной певицы Даяны Брют. Совсем недавно девушка поразила столицу России своим откровенным видеоклипом на песню «Просто».
На достигнутом певица и ведущая останавливаться не планирует. Всё еще впереди, карьера этой красотки уже идет в гору. Сегодня певица отправилась на «Дом-2». В качестве кого - скоро узнаем, пока что сохраним интригу.
«Всем привет! Это шестой по счету клип от певицы Даяны Брют! Видео "Просто" снимали на вилле отеля Maxx Royal Belek, хотели, чтоб оно получилось нежным и сексуальным. Надеюсь, у нас это удалось! Всем приятного просмотра и взаимной любви», - нежно прошептала своим поклонникам певица.
Смотрите видео!