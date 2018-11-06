Четыре знака Зодиака, которых в ноябре ждет небывалый успех

Известная в России потомственная ведунья составила список знаков Зодиака, с которыми непременно случится что-то хорошее, пишет Eg.

Овен

У Овнов в ближайшие недели появится возможность карьерного роста. Если вы сосредоточитесь и постараетесь максимально проявить себя, начальство обязательно это заметит. Не забудьте и про отношения с близкими, в этот период будьте внимательны к членам своей семьи и она благодаря вашим усилиям станет еще более крепкой и дружной.

Рак

Вы будете нести радость и позитив всем окружающим и благодаря этому сможете завести новых друзей, близких вам по духу. Не стесняйтесь делиться с окружающими новыми идеями, будьте максимально коммуникабельными. Кроме того, в этом месяце вам будет полезно культурное развитие - посещайте театры, выставки и музеи, обогащайте свой внутренний мир интересными книгами.

Козерог

Козероги, этот месяц будет полон новых возможностей. На работе возможно повышение или интересный проект, над которым вы будете рады трудиться. Во всей своей деятельности старайтесь применить свои творческие способности и таланты, это принесет вам успех. В отношениях с членами семьи и друзьями вы покажете себя чутким и заботливым человеком, окружающие это оценят. В течение ноября рекомендуется совершить поездку в небольшой компании, такой отдых даст вам нужный заряд положительной энергии.

Водолей